Prefeito Emanuel Pinheiro anuncia mudanças à frente da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana

O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou em live na noite desta terça-feira (1), que irá formatar mudanças na equipe de gestão. Vanderlúcio Rodrigues deixará à frente da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb) nos próximos dias. O nome do novo titular ainda não foi anunciado.

Conforme divulgado pelo prefeito, a substituição deve-se ao fato de Rodrigues anunciar aspirações ao pleito de 2022. “Vivemos em uma democracia. Como eu já disse, é preciso que meu secretariado esteja 100% voltado para nossa capital, que esteja totalmente comprometido com a gestão e por isso, naturalmente, que se desvinculem para que atuem em seus novos projetos”, declarou.

Pinheiro ainda complementou: “é meu amigo, já atuou como coordenador de campanha e divido com ele o meu sucesso. É um homem íntegro e trabalhador. Que Deus o abençoe”.

Vanderlúcio Rodrigues é um dos secretários que fazem parte do staff de Emanuel desde 2017. No primeiro mandato do chefe do Executivo municipal, Rodrigues foi titular da Secretaria de Obras Públicas, onde foi responsável por coordenar programas de pavimentação, construção de pontes de concreto, manutenção de estradas vicinais. Além disso, atuou nas obras de levantamento dos viadutos Juca do Guaraná “Pai” e Murilo Domingos.

No segundo mandato de Pinheiro, ele foi transferido para o cargo de diretor-presidente da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). À frente da empresa pública, conduziu a reforma de 21 praças e ainda o avanço na implantação de iluminação de LED com mais de 90 mil lâmpadas instaladas. Também deu continuidade aos programas de limpeza desenvolvidos pela gestão Emanuel Pinheiro.