Prefeito Emanuel Pinheiro anuncia que cadastro de vacinação para crianças de 5 a 11 anos começa na segunda-feira (17)

O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou neste sábado (15) a abertura do pré-cadastro para a vacinação contra o coronavírus das crianças de 5 a 11 anos no site Vacina Cuiabá. As pessoas que tiverem filhos nesta faixa etária deverão entrar no site www.vacina.cuiaba.mt.gov.br , escolher o grupo no qual a criança se encaixa e preencher os dados com atenção.

“É uma felicidade poder anunciar que estamos muito perto de começarmos a vacinação das nossas crianças que têm entre 5 e 11 anos. Continuamos nesta batalha árdua contra o coronavírus e finalmente essas faixas etárias poderão ser contempladas com a vacina da Pfizer, em uma nova formulação, produzida e testada especificamente para crianças destas idades. A vacinação tem comprovado que é eficaz, pois está cumprindo o seu papel de evitar que os casos de Covid-19 se agravem e agora as crianças terão esta oportunidade de se proteger contra essa terrível doença. Rogo aos pais e responsáveis que realizem o cadastro, pois em breve anunciaremos a dinâmica da vacinação”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Ele adiantou ainda que, por determinação do Ministério da Saúde, a vacinação das crianças não poderá ocorrer no mesmo local da vacinação de adultos, por isso será montada uma nova estratégia. “Neste primeiro momento a previsão é que tenhamos 5 locais de vacinação de crianças, sendo um na regional Leste, um na Oeste, um na Norte e dois na Sul, porque é a maior regional. Dependendo do andamento da vacinação e, principalmente da quantidade de doses que recebermos, poderemos ampliar a imunização de crianças para mais locais”, explicou o prefeito.

A estimativa do público-alvo desta etapa da vacinação é de 66.314 crianças, sendo 45.742 na faixa dos 5 a 9 anos e 20.572 na faixa de 10 e 11 anos. Na divisão por gênero, são 34.000 meninos e 32.314 meninas, de 5 a 11 anos. “Nossas equipes estão sendo capacitadas para a imunização das crianças, pois é diferente da vacinação dos adultos e os locais que vão receber este público já estão sendo preparados. Assim que estivermos de posse da vacina e soubermos o quantitativo destinado a Cuiabá, faremos o anúncio de quando começará a vacinação”, finalizou o prefeito.