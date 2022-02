Prefeito Emanuel Pinheiro assina ato de nomeação de 88 novos profissionais para Assistência Social

O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou, durante transmissão ao vivo, na terça-feira (22), a nomeação de 88 (oitenta e oito) novos profissionais para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. A assinatura do ato administrativo foi realizada de forma 100% digital, através do Programa Papel Zero, da mesma maneira como ocorreu na 1ª convocação em 2019.

Do total de nomeações, 11, são de vagas remanescentes em consequência da manifestação dos candidatos. Outras 77 nomeações referem-se a novas vagas decorrentes da necessidade de aumentar o quadro de servidores da pasta social do município.

O Ato do Prefeito de nº 184/2022 foi publicado na edição do Gazeta Municipal desta quarta-feira (23).

“A Assistência Social é uma pasta importantíssima. É ela que trabalha junto da população, conhece as reais necessidades na ponta. É exatamente, por isso que esperamos deixar um legado para capital, fazendo a diferença. Esse é o primeiro concurso da Secretaria de Assistência Social e estamos cumprindo com o nosso compromisso de ampliar o atendimento à população”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Com a convocação para posse, os candidatos devem observar os documentos e exames médicos necessários descritos no ato de convocação. O prazo de entrega do documento e laudo médico é de 30 dias, contatos a partir da data de publicação da nomeação.

A convocação rege sob a nomeação para o cargo público de Nível Médio e Nível Superior de provimento efetivo. Os cargos são: Nível médio- Oficial Administrativo – 27 nomeados; Técnico em Desenvolvimento Social- Perfil Cuidador Social- 17; Técnico em Desenvolvimento Social- Orientador Social- 11; Especialista em Desenvolvimento Social- Assistente Social- 18; Especialista em Desenvolvimento Social- EDS- Educador- 06; Especialista em Desenvolvimento Social- Pedagogo- 04; Especialista em Desenvolvimento Social- Pedagogo- 07 e Profissional de Nível Superior- Perfil Apoio Jurídico- 03.

“Ficamos extremamente felizes com essa nova convocação. Essa notícia é resultado de um trabalho conjunto e de muito comprometimento para com servidores e usuários da Política de Assistência Social. A nossa meta é cada vez mais atender o maior número possível de pessoas em situação de vulnerabilidade social”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.

A homologação do concurso público ocorreu em 25 de novembro de 2019 e a posse no mês de fevereiro de 2020. Sendo a prova objetiva realizada no dia 22 de setembro de 2019. Mesmo diante da pandemia, foi possível a convocação e nomeação dos aprovados, pois foi criado pela gestão Emanuel Pinheiro, o projeto Papel Zero. Os atos foram realizados 100% virtuais.

No total, a gestão Emanuel Pinheiro realizou a convocação de 376 servidores para atuação.

Clique no arquivo anexo para vizualizar o documento na íntegra: