Prefeito Emanuel Pinheiro atenderá à imprensa na quarta-feira, 01/12

Com o objetivo de ouvir as indagações da população e buscar soluções para os principais problemas da comunidade, na tarde do dia 26 de novembro, (sexta-feira) o prefeito em exercício, José Roberto Stopa, a pedido do vereador Cezinha Nascimento (PSL), recebeu uma comissão de moradores do bairro Altos da Serra ll na Prefeitura de Cuiabá. Durante a reunião os moradores cobraram explicações sobre o porquê da demora para começar as obras de asfaltamento no bairro e ainda fizeram reivindicações de melhorias em benefício da comunidade.

Stopa explicou que os motivos para a demora na efetuação da pavimentação do bairro foram a burocracia e os diversos contratempos que a prefeitura enfrentou com as empresas que haviam sido contempladas, através de licitação, para realizar as obras.

O prefeito também esclareceu o principal questionamento dos moradores, que era sobre a data para o início dos trabalhos no local. De acordo com o gestor municipal, respeitando todos os trâmites exigidos pela lei, a previsão é que as obras de pavimentação asfáltica, no bairro Altos da Serra ll, devem ter início em abril de 2022.

“Precisamos da autorização da Caixa Econômica Federal para podermos realizar uma nova licitação, diante disso, a data prevista para que a prefeitura possa efetuar um novo pregão é 15 de dezembro” explicou Stopa. Ele também informou que o processo de licitação demora de 90 a 120 dias.

Durante a reunião, que contou com a participação do presidente da Associação de Moradores, Deva Fonseca, os integrantes da comissão apresentaram ao parlamentar algumas demandas de melhorias em benefício da população da localidade.

A moradora do bairro, Alessandra da Silva Freitas, pediu esclarecimentos sobre regularização fundiária, reivindicou a implantação de ponto de ônibus, iluminação pública, regularização do Código de Endereçamento Postal (CEP), construção da sede da Associação de Moradores e outras melhorias em prol da comunidade, reforçando assim as solicitações que o presidente do bairro já havia feito.

Durante a reunião, o prefeito enalteceu o empenho e dedicação do presidente da Associação de Moradores do Altos da Serra ll dizendo “o Deva Fonseca é um dos presidentes de bairro de Cuiabá mais atuantes. Está sempre nas secretarias em busca de melhorias para sua comunidade e sua luta não será em vão, pois além do asfalto os moradores também serão beneficiados com outras melhorias que darão cara nova ao bairro”, disse Stopa. “Como parlamentar, tenho reivindicado, e cobrado melhorias em benefício da população cuiabana. Entre as minhas solicitações, está o pedido de asfaltamento do bairro Altos da Serra II e outras diversas melhorias em benefício dessa comunidade e nessa reunião os moradores puderam reforçar esses pedidos”, explicou o vereador Cezinha Nascimento, agradecendo a disponibilidade do prefeito em atender os moradores.

“Agradeço ao prefeito pela paciência na explicação, de forma didática, sobre como funciona os trâmites de uma licitação e a parte burocrática da lei”, disse. O morador da comunidade, Tiago de Andrade, saiu da reunião satisfeito com a explicação do prefeito. “O prefeito sanou as nossas dúvidas, nós precisávamos dessas respostas”, disse Andrade. Leia mais: Prefeito se reúne com moradores de bairro em Cuiabá para prestar esclarecimentos

Gabriela Von Eye/Gabinete Vereador Cezinha Nascimento