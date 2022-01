Prefeito Emanuel Pinheiro dá início à programação de entrega do Dutrinha na próxima segunda-feira (31)

Em comemoração aos 70 anos do Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, a gestão Emanuel Pinheiro preparou uma programação especial para a entrega oficial da obra. A solenidade será realizada na segunda-feira (31) e na sexta-feira (4), a partir das 17h. No sábado (5), ocorre a primeira partida do Campeonato Mato-grossense com o Operário de Várzea Grande e o Cuiabá Esporte Clube, sem a presença de público.

“Na próxima semana o Dutrinha completa 70 anos e nós teremos uma vasta e linda programação como ele merece. Dia 31 abre o calendário de programação da semana do aniversário do Dutrinha e, sábado dia 5, teremos a cereja do bolo e o templo do futebol Cuiabano sediará a disputa do campeonato Estadual entre Operário e Cuiabá”, destacou o prefeito.

Na segunda, a programação deve começar às 17h30 com a chegada do prefeito e descerramento do totem. Além disso, Emanuel Pinheiro entrega as estátuas de atletas que marcaram a trajetória do futebol cuiabano. São eles: Fulepa, Fernando Ferreira Leite (Goleiro do Mixto), Avião, Albino Gonçalves dos Santos (zagueiro do Dom Bosco), e Bife, José da Silva Oliveira (centro avante do Operário de Várzea Grande). Para segunda-feira (31), ainda está prevista a apresentação do calendário esportivo de 2022, a benção ecumênica e, depois, a banda da Polícia Militar de Várzea Grande realiza uma apresentação para celebrar os 70 anos do estádio.

Na sexta-feira (4), a programação terá início às 17h e o prefeito entrega homenagens a 50 personalidades como jogadores, esportistas e radialistas mato-grossenses. Além disso, a solenidade contará com apresentações artísticas, uma partida de futebol infantil, uma partida de futebol feminino e o jogo entre a Câmara Municipal de Cuiabá x Câmara de Várzea Grande.

Por fim, no sábado a programação de entrega do Dutrinha se encerra com chave de ouro com o primeiro jogo oficial do Campeonato Mato-grossense com o Operário de Várzea Grande e o Cuiabá Esporte Clube, sem liberação para entrada de público.

A obra

Essa foi a maior obra realizada na estrutura do estádio desde sua construção, em 1952. O investimento, de cerca de R$ 2 milhões foi aplicado pela gestão e é coordenado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. A reforma teve início em fevereiro de 2019 e foi dividida em três etapas, sendo a primeira, orçada em R$ 450 mil, a de readequação do espaço para atender as medidas de segurança e acessibilidade. A segunda etapa, orçada em R$ 600 mil, foi a mudança de posicionamento dos postes de iluminação e a troca do gramado. Já a terceira, foi a construção do novo muro e modernização dos vestiários, que teve investimento de R$ 500 mil.

O templo do futebol mato-grossense ainda vai reverenciar atletas que marcaram a trajetória do futebol cuiabano com bustos em tamanho real. São eles: Fulepa, Fernando Ferreira Leite (Goleiro do Mixto), Avião, Albino Gonçalves dos Santos (zagueiro do Dom Bosco), e Bife, José da Silva Oliveira (centro avante do Operário de Várzea Grande).

Serviço:

Pauta: Programação de entrega do Estádio Eurico Gaspar Dutra

Data: segunda-feira (31) e sexta-feira (4)

Hora: 17h

Local: R. Joaquim Murtinho, s/n