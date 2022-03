Prefeito Emanuel Pinheiro entrega Marco Zero e reacende orgulho das raízes e cultura do povo cuiabano

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou na noite desta sexta-feira (11), o Monumento das Monções e a Praça Cândido Manoel da Silva, na Comunidade São Gonçalo Beira Rio, localidade reconhecida como Marco Zero da cidade. A obra foi realizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer em conjunto com a Secretaria de Obras Públicas e a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), fomentando o potencial turístico e valorizando uma das mais antigas e tradicionais regiões da capital.

No local foi instalado o Monumento das Monções, que representa os três batelões, embarcações esguias que percorriam as águas do Rio Cuiabá. O monumento medindo 17 metros foi criado pelo arquiteto e desenhista, Moacyr Freitas, e desenvolvido pela arquiteta, Jacqueline Rachid Jaudy, para relembrar a chegada dos primeiros bandeirantes a Cuiabá. A praça que envolve todo o entorno da obra leva o nome do mestre da Cultura Popular e um dos fundadores do grupo Flor Ribeirinha, Cândido Manoel da Silva. A história de “Seo Candí” se entrelaça com a tradição do São Gonçalo Beira Rio, onde nasceu em 1928. O espaço recebeu a revitalização completa com mirante para o rio Cuiabá, academia ao ar livre, palco para apresentações culturais e outros monumentos que remetem à cultura cuiabana.

“É no São Gonçalo Beira Rio que nasceu o grupo Flor Ribeirinha, é onde temos as melhores peixarias de Cuiabá, onde temos as mais belas ceramistas, ícones da nossa cultura e da nossa arte, onde estão os nossos pescadores representantes das nossas origens, foi aqui onde tudo começou e agora terá essa obra de arte da genialidade e do talento do grande cuiabano Moacyr Freitas, que eterniza o valor, a importância e a identidade cultural de São Gonçalo Beira Rio e a genialidade e talento de um dos maiores arquitetos da história do nosso Estado, levando a história de Candi e de um povo sedento de progresso, humilde, honrado e trabalhador. Dois grandes homens, duas grandes histórias que vamos eternizar para que sirvam de inspiração e legado para as famílias cuiabanas. Como prefeito da capital, cuiabano de ‘tchapa e cruz’, nascido da região, quero dar o meu abraço fraterno a esse povo simples e pacato, de uma fé cristã inabalável que representa o espírito do povo cuiabano. Quero saldar também a toda nossa equipe que não mediu esforços para que essa obra pudesse estar sendo entregue hoje e se tornasse realidade”, discursou o prefeito.

Durante a cerimônia, foram realizadas apresentações culturais de música, dança e teatro. Além disso, também foram entregues onze títulos de mestres da Cultura Popular a cidadãos da comunidade. A programação foi idealizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. “Hoje é um dia muito importante para Cuiabá e para a comunidade de São Gonçalo Beira Rio, uma comunidade histórica que está sendo contemplada com esse ato da gestão Emanuel Pinheiro de saberes e fazeres. A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer fez uma programação que contempla a cultura local através de apresentações musicais, com o grupo Flor Ribeirinha, que nasceu aqui, dança, teatro e a entrega dos certificados de mestres da Cultura Popular. É uma alegria muito grande estarmos aqui, onde os bandeirantes chegaram dando início a história e a cultura de São Gonçalo Beira Rio”, explicou o secretário Aluízio Leite.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, destacou a importância da obra para a melhoria na qualidade de vida dos moradores da região. “São Gonçalo Beira Rio representa a nossa história, aqui desembarcaram as primeiras canoas que deram vida à nossa cidade e ao nosso desenvolvimento, então estar aqui nada mais é do que um resgate puro da nossa história. Esse foi um projeto que começou em 2019, um investimento que deve valorizar o turismo, o comércio da região e, principalmente, trazer melhoria na qualidade de vida das pessoas que moram nessa região”, ressaltou.

O diretor-presidente da Limpurb, Júnior Leite, falou da satisfação em realizar mais uma importante entrega para a comunidade. “Hoje estamos aqui com muita alegria para a entrega dessa obra que nós acompanhamos desde quando tudo começou. É uma alegria enorme a Limpurb estar presente nessa inauguração, empreendendo esforços como o ex-secretário Vanderlúcio Rodrigues, dos nossos diretores e servidores da Limpurb para que pudéssemos entregar mais esse espaço bonito e iluminado para a sociedade cuiabana”, pontuou.

Morador da comunidade há 60 anos, o presidente da Associação de Moradores de São Gonçalo Beira Rio, Dalmir Lúcio de Almeida, agradeceu a gestão pela entrega do espaço e pela valorização da cultura local. “A gente sempre sonhou em ter um espaço como esse e hoje ele está sendo realizado. Aqui representa um marco histórico, foi o nosso primeiro campo de futebol, foi igreja, escola e agora esse lindo espaço. Para nós é um prazer muito grande receber uma obra dessa, que vai valorizar ainda mais a nossa comunidade. Só temos a agradecer ao prefeito e todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto”, disse.

Emocionada, a dona Ana Lúcia da Silva, familiar do “Seo Candí” também não deixou de agradecer a gestão pela homenagem. “Em nome de toda minha família agradeço de coração ao prefeito Emanuel Pinheiro por essa praça maravilhosa que ele e fez para nós. Agradeço de coração a todos aos envolvidos e a comunidade São Gonçalo Beira Rio”.

A emoção também foi compartilhada pelo filho do arquiteto Moacyr Freitas, Joilson Freitas. “Gostaria de agradecer em nome da minha família. Como arquiteto, filho e neto de arquitetos, é com muita emoção que hoje vejo essa magnífica obra que meu pai idealizou, mas que infelizmente partiu há seis meses. É emocionante para minha família estar aqui hoje recebendo essa homenagem”, afirmou.

A solenidade de entrega contou ainda com a presença dos vereadores Mário Nadaf, Cezinha Nascimento e Chico 2000, além do secretário de Governo, Luís Cláudio de Castro, secretário de Turismo, Zito Adrien, secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, secretário de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, secretário de Habitação, Leonardo Leão, diretor do Creci-MT, Claudecir Contreira, arquiteta Jacqueline Rachid Jaudy, presidente do grupo Flor Ribeirinha, dona Domingas, entre outras lideranças comunitárias.