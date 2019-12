Prefeito Emanuel Pinheiro entrega nesta quinta (12) as obras da EMEB Floriano Bocheceki

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou a reforma e ampliação do Programa de Saúde da Família (PSF) do bairro Novo Terceiro na noite desta terça-feira (10). Com capacidade de acolher duas Equipes de Saúde da Família (ESF) – o que corresponde a uma capacidade operacional de 10 mil atendimentos/mês, o local foi entregue totalmente climatizado, equipado com novas mobílias e ainda com salas odontológicas.

De acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro, a entrega faz parte da continuidade do trabalho de humanização da Saúde, que está verdadeiramente virando a página e mudando para melhor a vida daqueles que dependem exclusivamente dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) na Capital.

“Essa entrega é mais uma prova de que meu compromisso em melhorar e humanizar os atendimentos em saúde nos bairros, onde se encontra 100% da população que depende exclusivamente dos serviços públicos, está sendo honrado. Já revitalizamos e entregamos 30 unidades de Saúde que, há exemplo dessa, estavam sem reformas há décadas e sem a mínima condição de oferecer atendimento digno à população que mais precisa. Agora, essa unidades estão nos moldes de qualidade e humanização da nossa gestão. E a população que buscar os serviços nestes locais, encontrarão profissionais de primeira grandeza e ambientes de qualidade, modernos, aconchegantes e dignos, capazes de proporcionar a promoção em Saúde e prevenção às doenças como nosso povo cuiabano merece”, frisou Pinheiro.

O vereador Dr. Xavier que é uma das lideranças da região avaliou que este é o caminho para virar a página da Saúde. “Não tem como melhorar a Saúde Pública sem investir na Atenção Básica. E o prefeito Emanuel demonstrou, desde o início da gestão, que voltaria seus olhos para os bairros onde acontecem os principais problemas endêmicos. E a entrega de mais este posto de Saúde é a prova de que ele está no caminho certo. Veja que ele entregou a maior obra pública do SUS em Cuiabá que é o HMC e, mesmo assim, não está poupando esforços para reformar e entregar as unidades, que a exemplo dessa, estavam há muitos anos em condições degradantes. Isso se chama planejamento e empatia com o povo mais carente que precisa muito da saúde pública. E é o caminho para virar mesmo a página da Saúde em Cuiabá”, enfatizou.

O morador da comunidade local e membro do Conselho Gestor, Daniel Silva, reforçou as falas de Xavier. “Esperamos por muito tempo que essa unidade fosse reformada e apenas nessa gestão conseguimos esse feito. E muito gratificante ver essa obra conclusa, um orgulho tanto para o conselho gestor que é formado pela comunidade quanto para todos os demais moradores não apenas deste, mas dos outros cinco bairros adjacentes, dentre eles o Cidade Verde, São Benedito e Coophamil. Agora teremos um posto de Saúde com a qualidade necessária para prevenir as doenças no bairro e evitar que precisemos buscar as policlínicas e UPAs para atendimentos simples”, completou.

De acordo com o secretário Luiz Antônio Pôssas de Carvalho, este é só o começo do que ainda está por vir na Saúde cuiabana. “Esta unidade foi um dos meus primeiros compromissos com a comunidade desde quando eu era interino. Então com uma alegria imensa ela agora passa a integrar as mais de 30 que já entregamos. E garanto para vocês que isso é só uma prévia do que a Saúde de Cuiabá receberá. Realmente estamos diante de um prefeito que se preocupa com a população que depende do SUS, pois em pouco tempo reformamos e ampliamos dezenas de postos de Saúde, concluímos de forma gigantesca o HMC, construímos duas UBS novas Jockey Clube e Santa Terezinha e, agora nos próximos dias entregaremos a UPA Verdão e até o fim da gestão entregaremos todas as unidades, que recebemos em péssimas condições, reformadas para ofertar atendimentos de qualidade à população”, disse Pôssas.

HOMENAGEM

A unidade que antes se chamava Centro de Saúde Novo Terceiro passa a chamar-se Programa de Saúde da Família (PSF) Dr. Miguel Luiz de Serra Canno – em homenagem ao renomado dentista que dedicou 30 anos de profissão à população carente de Cuiabá. O vereador Mario Nadaf, que além de ser cunhado do homenageado e contribuiu com a reforma com emenda impositiva, falou sobre a unidade. “Ver essa unidade reformada é mais que um sonho que eu e a população que depende daqui sonhamos juntos. É muito gratificante poder ter participado ativamente desta reforma junto ao prefeito, secretário Luiz Antônio e o conselho gestor. Assisti muitas vezes a população padecer aqui por falta de um espaço adequado para buscar atendimento. E a partir de agora, graças ao prefeito temos essa unidade linda, reformada, com equipe odontológica e para minha maior alegria, ela passa a levar consigo o nome de um grande homem da Saúde de Cuiabá. Meu saudoso cunhado que dedicou sua vida ao atendimento no SUS. Uma grande honra para todos nós”, finalizou.

AUTORIDADES PRESENTES

Dentre as autoridades locais estiveram presentes o presidente da Câmara, vereador Missael Galvão, presidentes dos bairros de abrangência, secretários e adjuntos da gestão.