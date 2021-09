Prefeito Emanuel Pinheiro entrega obras de pavimentação e praça na Vila Guimarães

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou na noite desta sexta-feira (24) à comunidade da Vila Guimarães, na Chácara dos Pinheiros, região Sul da Capital, as obras de pavimentação completa e uma praça. As obras foram executadas de forma direta pelo Município, por meio da Secretaria de Obras Públicas e da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). Durante a solenidade, que contou com a presença de parlamentares, lideranças comunitárias e moradores da região, o gestor disse que as obras na Vila Guimarães só foram possíveis graças à participação, ao compromisso e à dedicação de muitas pessoas e agradeceu o empenho de todos, a parceria com os vereadores e lideranças comunitárias e aos servidores, nas figuras dos secretários de Obras Públicas e da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb)

Pinheiro ainda destacou o empenho do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, que tem conseguido trazer para Cuiabá os recursos para ampliar os investimentos em obras que estão transformando a Capital e melhorando a vida das pessoas. “Se não fosse o empenho do deputado federal Emanuelzinho, muitas obras estariam paradas ou suspensas porque não tínhamos um deputado em Brasília que buscasse recursos e emendas para Cuiabá. Somente na semana passada, o deputado trouxe para a Capital R$ 22,5 milhões para a Saúde, possibilitando a entrega da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon, as Unidades Básicas de Saúde do Jardim Imperial II, do Nico Baracat e do CPA IV. Com recursos de emendas no valor de R$ 12 milhões, permitiu que terminássemos as obras de asfalto, drenagem, meio-fio e calçada e lindas praças como essa do Vila Guimarães, também emenda do deputado federal Emanuelzinho, que conhece e tem compromisso com a Capital”, disse o prefeito, lembrando as origens da sua família na região e a ligação histórica e emocional com o Coxipó.

Obras entregues

No seu discurso, Emanuel Pinheiro destacou algumas das obras entregues na Grande Coxipó, como a recuperação da Avenida Pau Brasil, três praças na região da Chácara dos Pinheiros, a unidade básica de saúde com hora estendida do Parque Ohara, a recuperação da Avenida Fernando Corrêa da Costa com a troca da iluminação para LED e a recuperação do canteiro central, a reforma da escola Professora Maria Dimpina Lobo Duarte, que se transformou na primeira unidade Cívico-Militar da rede pública e vem sendo considerada pelo Ministério da Educação como a melhor do Brasil, oportunizando a implantação de mais uma unidade no bairro Jardim Vitória, a reconstrução da quadra poliesportiva da EMEB Moacir Gratidiano Dorileu, a recuperação completa da rodovia estadual Palmiro Paes de Barros com a implantação de uma ciclovia, iluminação de LED, baia para ônibus e outras melhorias, a entrega da Estação de Tratamento de Água, a ETA Sul, que atende a 83 bairros beneficiando 185 mil pessoas e, praticamente universalizando a água tratada em Cuiabá, entre outras.

“Sou prefeito de todos os cuiabanos. Quanto mais distante do centro, mais rápido chega a gestão Emanuel Pinheiro, uma gestão que tem compromisso com o povo, que gosta de gente, que anda na rua e conversa com as pessoas, que ouve criticas e sugestões. Que trabalha com o pé no chão, dia e noite, para melhorar a vida das pessoas. É esse o nosso propósito e estamos transformando Cuiabá numa cidade cada vez mais linda, alegre, pujante e melhor para se viver”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O deputado federal Emanuelzinho destacou o papel das lideranças politicas e comunitárias na realização de obras que trazem melhorias para Cuiabá. “A prefeitura de Cuiabá está entregando obras, dando oportunidade para que os cuiabanos desfrutem da sua terra com tudo o que ela tem de melhor. Todo esse trabalho é para que a comunidade seja feliz e termos mais energia para seguirmos trabalhando. Estamos trazendo numa parceria com o governo federal mais R$ 22 milhões para que outros bairros, tenham a oportunidade de experimentar, da mesma forma, a alegria de ver o seu espaço, tocado por uma gestão, melhorado, revitalizado e com muito mais qualidade para as famílias. Tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar Cuiabá, contem comigo”, disse.

O vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa falou sobre as obras na Vila Guimarães e o impacto positivo na vida das pessoas. “Estamos hoje cumprindo mais um compromisso da gestão Emanuel Pinheiro. Estamos entregando um conjunto de melhorias, numa região que estava há 16 anos esquecida. Estamos investindo no ser humano, na vida das pessoas. Hoje a Vila Guimarães vive uma nova realidade e tudo esta sendo possível em razão do compromisso do prefeito com Cuiabá e do empenho do deputado Emanuelzinho, trazendo os recursos necessários”, disse ele.

O diretor presidente da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues da Silva destacou a gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro. “Não seria possível dentro da política de gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro não fazermos esse espaço público para a comunidade”, disse ele.

O presidente da Associação de Moradores, Osvaldo Brito e o vereador Kássio Coelho falaram sobre a importância da parceria com o movimento para viabilizar as melhorias que a população precisa e agradeceram as obras entregues na Região Sul.

Obra

As obras no Vila Guimarães, dentro do planejamento do Programa Minha Rua Asfaltada, contemplaram a pavimentação de uma extensão de aproximadamente um quilômetro com implantação de rede de drenagem de águas pluviais em todas as ruas, construção de meio-fio e calçada, estruturas fundamentais para garantir maior durabilidade ao asfalto e evitar alagamentos em períodos de chuva.

A professora aposentada Ione Corrêa de Paula, moradora do Vila Guimarães, disse que as obras são a realização de um sonho antigo dos moradores. “Esse local era só mato, poeira e lama nas ruas. Hoje olhar tudo isso é emocionante. Nem estamos acreditando ainda”, disse ela.

A praça pública, um novo espaço de lazer, possui iluminação de LED, academia ao ar livre, playground, bancos e lixeiras, e pista de caminhada.

O projeto de construção e revitalização de espaços de lazer vem sendo realizado desde o ano de 2017 e já realizou mais de 120 entregas, mais dois novos parques públicos. Este ano a Praça do Vila Guimarães é o 12º equipamento de lazer inaugurado pelo prefeito Emanuel Pinheiro em seu segundo mandato.