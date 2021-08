Prefeito Emanuel Pinheiro entrega oito motocicletas para uso em serviço de agentes comunitários de saúde da zona rural

O prefeito Emanuel Pinheiro entrega oito motocicletas juntamente com os equipamentos de proteção individual (EPIs) aos agentes comunitários de saúde (ACSs) que atuam nas unidades básicas de saúde da zona rural de Cuiabá, nesta sexta-feira (27), às 10:30 horas, na UBS do Rio dos Peixes.

As motocicletas irão facilitar o trabalho desses agentes, que chegam a percorrer até 200 quilômetros por semana para fazer as visitas domiciliares aos pacientes, além de garantir que o atendimento seja feito com mais agilidade em comunidades distantes.

Serão contempladas as unidades dos distritos de Nossa Senhora da Guia e de Aguaçu, com três veículos, cada; e do Rio dos Peixes, que irá receber duas motocicletas. As motos vão acompanhadas de EPIs, como capacetes, luvas e joelheiras, doadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

Estarão presentes na solenidade de entrega, além do prefeito, a secretária interina de Saúde do Município, Suelen Alliend e o secretário-adjunto de Atenção Primária à Saúde, Dr. Xavier e a coordenadora da Zona Rural, Marinete Ribeiro.