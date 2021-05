Prefeito Emanuel Pinheiro inicia vacinação para jornalistas nesta quinta-feira (27)

O prefeito Emanuel Pinheiro, lança nesta quinta-feira (27), no auditório do Palácio Alencastro, às 14h a terceira ação do “Pra Frente Cuiabá”, programa com foco no desenvolvimento do capital humano, rural e industrial da capital de Mato Grosso. Desta vez, será lançado o Enem Digital, projeto de aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio, em formato à distância, para cerca de 2 mil estudantes.

O programa Pra Frente Cuiabá é executado pela Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, em parceria com núcleo da primeira-dama Márcia Pinheiro, Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Educação e Secretaria de Fazenda.

Ações de infraestrutura, mobilidade urbana, fomento na geração de empregos, resgate do turismo e valorização da cultura cuiabana se interseccionam para construir uma cidade cada vez mais sustentável, tecnológica, planejada e que proporcione qualidade de vida aos seus habitantes.

Com esta visão de uma cidade do futuro é que o programa Pra Frente Cuiabá apresenta cinco ações, uma para cada setor a ser desenvolvido, desde o perímetro urbano ao rural. São eles: Sine da Gente, Enem Digital, Qualifica, Agro da Gente e Cuiabanco.

As ações Sine da Gente e Qualifica Cuiabá já foram lançadas e estão em fase de execução. A expectativa é que as aulas do Enem Digital sejam iniciadas ainda neste primeiro semestre de 2021.

Confira um pouco mais das cinco ações do programa Pra Frente Cuiabá:

– Sine da Gente: Implantação de uma unidade móvel que atuará nos bairros para atender a oferta e demanda de emprego por região.

– Enem Digital 5.0: Ensino no modelo híbrido; Suporte técnico e personalizado; 2.000 alunos.

– Qualifica Cuiabá: Programa da Secretaria de Assistência Social, em parceria com SESI, SENAI, SEBRAE e FECOMÉRCIO; Desenvolver as habilidades dos cidadãos para o fomento na geração de renda para família; Preparar a mão-de-obra para o mercado de trabalho.

– Agro da Gente: Fortalecimento do apoio à agricultura familiar; Qualificação técnica na produção do campo; Incentivo à atividade da agroindústria; Programa de incentivo para quatro cadeias produtivas: Peixe, FLV (fruta, legume e verdura), Frango e Leite.

– Cuiabanco: Linha de Crédito para o pequeno empreendedor com juros zero; PAA – Programa de aquisição de alimentos.

SERVIÇO:

O que: Lançamento Enem Digital – programa Pra Frente Cuiabá

Quando: quinta-feira (27), às 14H

Onde: Auditório da Prefeitura de Cuiabá