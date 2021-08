Prefeito Emanuel Pinheiro lamenta morte da juíza aposentada Margarete Spadoni

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, em nome dos vereadores que compõem o Legislativo, externa pesar pelo falecimento do empresário Rogério Ferreira.

Ele faleceu na manhã deste domingo (29.08), após se envolver em um acidente de moto, na estrada de Chapada dos Guimarães.

“É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do Rogério. À família e amigos, nossa solidariedade neste momento tão difícil e de dor”, disse o presidente representando os demais parlamentares.