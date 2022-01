Prefeito Emanuel Pinheiro lamenta morte de mãe de ex-deputado estadual

A Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) encerrou o ano de 2021 com uma média mensal de 608 procedimentos poda ou corte de árvores, somando as atuações das quatro equipes disponíveis para essas atividades. O número é considerado extremamente positivo pelo órgão vinculado à Prefeitura de Cuiabá, principalmente ao levar em consideração o contexto pandêmico ainda existente nos dias atuais.

“Em 2022, continuaremos aplicando mesma disposição para atender a população. Desde o início da pandemia da Covid-19, nosso setor não parou. Por isso, em nome do prefeito Emanuel Pinheiro, do vice José Roberto Stopa, do diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodigues, e do adjunto Anderson Matos, agradeço o empenho de todos os nossos servidores”, comenta o coordenador técnico de limpeza urbana, Valmir Molina.

De acordo com a Limpub, o serviço está dividido em quatro etapas, sendo elas: o recebimento da solicitação, a vistoria, a obtenção da autorização para execução do procedimento (no caso de corte), a operação e, por fim, o descarte correto do material. Segundo Molina, para que todas essas fases sejam cumpridas com eficácia, os servidores participam, periodicamente, de cursos de capacitação.

Ainda conforme ele, todos os trabalhos prestados nessa área são norteados pelas diretrizes contidas na Lei Complementar 004/92 e também no Decreto nº 5.144/2012. “São atividades que precisam ter todo cuidado e qualificação para realizar, pois contribuem para o desenvolvimento saudável da árvore, garantindo um crescimento harmonioso com a cidade e seguro para o cidadão”, explica o diretor-presidente da Limpurb, Vanderlúcio Rodrigues.

O coordenador relata ainda que Cuiabá possui muitas árvores com estrutura condenada e, em alguns casos, espécie inadequadas ao local onde foram plantadas. Nessas situações, o corte é o procedimento mais adequado é o de remoção da árvore. Tanto para a poda e corte, em espaços e vias públicas, a população pode solicitar os serviços por meio dos telefones (65) 3645-5500 ou (65) 3645-5511.

“As árvores trazem grandes benefícios para o cidadão, mas precisam receber esses cuidados. Por isso, executamos a remoção de galhos podres e enfermos, redução de copa. São priorizadas as árvores condenadas ou que representam risco de causar danos humanos ou materiais. Quando há interferência na rede elétrica, a concessionária de energia deve ser acionada e, em casos de urgência, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil”, finaliza Molina.