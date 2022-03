Prefeito Emanuel Pinheiro lamenta morte do filho do servidor da Secretaria de Educação Jorge Pinho

Com grande pesar, o prefeito Emanuel Pinheiro recebeu a notícia do falecimento de Jonathan da Silva Pinho, aos 24 anos, vítima de câncer. O jovem era filho do servidor de carreira e fotógrafo da Secretaria Municipal de Educação, Jorge Pinho.

“Eu e a primeira-dama Márcia Pinheiro acompanhamos de perto, nos últimos dias, a batalha de Jonathan pela vida. E hoje, recebemos a triste notícia de que ele não resistiu. Rogamos a Deus para que conforte os corações dos pais e de toda a família, a quem externamos nosso mais sincero pesar”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O velório está sendo realizado no Centro Comunitário do bairro Pedra 90. O sepultamento será nesta segunda-feira (14), às 10h30, no cemitério São Gonçalo.