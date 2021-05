Prefeito Emanuel Pinheiro lamenta o falecimento da profª. Francisney Rodrigues de Moura Silva

Os 37 enfermeiros e 67 técnicos de enfermagem que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, localizada no bairro Morada do Ouro, estão sendo homenageados nos dias 12, 13, 17 e 18 de maio, quando ocorre a Semana da Enfermagem com o tema “Enfermagem: Desafios e Expectativas”, organizada pela Coordenação da UPA, Núcleo de Segurança do Paciente, Tecnologia da Informação e Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O evento comemora o dia do enfermeiro (12 de maio) e o dia do técnico de enfermagem (20 de maio).

A programação foi composta por palestras com os temas: “Saúde no Trabalho”, com a enfermeira Rakel Mariano, “Mude Sua Vida”, com o coach e escritor Francisney Liberato, “Exercícios Físicos, Saúde e Ginastica Laboral”, com o educador físico Robson Siqueira da Cunha, debate sobre o Projeto de Lei nº 2.564/2020, que visa instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, mediado pelo enfermeiro Manoel Luiz de Arruda, além de práticas de higienização das mãos. As aividades foram repetidas para que todos os servidores dos diferentes plantões pudessem participar.

A coordenadora administrativa da UPA Norte, Juselly Lima, explica que o evento foi uma forma encontrada de retribuir os trabalhadores após um ano intenso de trabalho na linha de frente contra a covid-19. “A intenção era fazer algo diferente porque nós passamos por um momento de pandemia. Todo mundo está cansado. E a intenção é resgatar a auto estima e o ânimo depois desse ano difícil. Chegou o momento deles! Nas atividades, nós trabalhamos muito a questão da saúde mental, fizemos ginástica laboral. Foi muito gratificante!”, disse.

Michelle Giraldelli, responsável técnica de enfermagem da unidade, afirma que o evento é uma forma de agradecimento pelo empenho dos profissionais. “Nosso objetivo é agradecer a equipe pelo trabalho que eles têm feito, incentivar e estimular eles a continuarem trabalhando. Quero enfatizar que nós tivemos todo o apoio da coordenadora da UPA e da Secretaria de Saúde e também dos palestrantes, que aceitaram participar de forma gratuita. Agradeço a oportunidade de realizar esse evento”, afirmou.

Para Manoel Luiz de Arruda, enfermeiro há 10 anos, sendo o último ano na UPA Morada do Ouro, e que participou do evento tanto como palestrante, quanto como servidor, o momento foi recompensador. “Vem recompensar todo aquele sofrimento que a gente teve, a angústia que vivemos neste ano de pandemia. Agora está tendo uma melhorazinha, mas a gente passou por momentos muito difíceis aqui na UPA e isso realmente acaba mexendo com o emocional, com a mente do profissional e trazer essa atividade para nós é uma forma de dar um certo alívio, um relaxamento, um reconhecimento e a gente fica muito grato com isso”, destacou.

Ele ainda elogiou a programação montada pelos organizadores. “Eu estou achando grandioso, porque aproxima mais a categoria, a equipe do plantão. A coordenação da UPA trouxe vários palestrantes de categoria ímpar para nos trazer várias informações, fazer várias palestras. E a gente está gostando muito dessa novidade”, elogiou.

Evelise Marques, enfermeira há 7 anos, sendo 2 anos na UPA Norte, também deixou seu agradecimento. “Eu agradeço à Michelle por esse acolhimento com a equipe de enfermeiros e de técnicos porque é uma rotina muito exaustiva e quando a gente recebe esse carinho é um afago de que a gente está fazendo o certo, estamos no caminho certo e acaba incentivando a gente a vir trabalhar com mais força de vontade porque essa UPA é maravilhosa, mas é muito requisitada, tudo muito corrido”.