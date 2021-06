Prefeito Emanuel Pinheiro lamenta o falecimento de mãe de assessora de imprensa da Prefeitura de Cuiabá

As obras para construção da praça entorno do Monumento Marco Zero, localizado na Comunidade São Gonçalo Beira Rio, recebeu calçamento. No local onde está instalada a estrutura de 17 metros, que relembra a chegada dos primeiros bandeirantes a Cuiabá será feita a revitalização completa da área, com mirante para o rio Cuiabá. A reforma é realizada em conjunto pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana.

“Estamos levando qualidade de vida para todas as regiões da cidade e levando o melhor, porque a minha gente merece o que há de melhor em conforto, em lazer, em todos os serviços ofertados pela Prefeitura de Cuiabá. Tenho certeza que será um espaço muito bem aproveitado pela comunidade e que irá também ser um espaço para fomento do turismo local”, disse o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro.

O confecção do Monumento foi finalizada com a concretagem dos bicos das três embarcações. No momento estão aplicando impermeabilizante. Com o término da estrutura, a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana iniciou a revitalização do entorno, onde será instalada a praça com mirante para o Rio Cuiabá. A fase de calçamento já foi concluída e equipe trabalha na instalação da fiação dos postes de iluminação. No espaço também haverá academia ao ar livre, palco para apresentações culturais e outros monumentos que remetem a cultura cuiabana.

“Revitalizar o local instituído como Marco Zero da nossa capital é um resgate de autoestima e valorização da nossa história muito importante, por isso estamos fazendo com toda dedicação, para ofertar o que há de melhor à nossa gente e perpetuar nossa identidade”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

Três batelões, como são chamadas embarcações esguias que percorriam as águas do Rio Cuiabá há 300 anos. Uma estrutura de 17 metros fincada as margens do rio na Comunidade São Gonçalo. Este é o Monumento do Marco Zero, símbolo do princípio de uma cultura local que perdura, que resiste ao tempo e que é passada de geração em geração pelos moradores da região.

Confira vídeo da obra do Marco Zero na Comunidade São Gonçalo Beira Rio: