Prefeito Emanuel Pinheiro recebe visita de empresários do RS que estudam investimentos na capital

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu nesta quinta-feira (18), a visita dos emresários da Empresa Carvalho Máquinas Agrícolas, do Rio Grande do Sul. A reunião foi solicitada pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT) e do seu companheiro de bancada, o vice- presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Ronaldo Santini (PTB-RS).

“É com imensa satisfação que recebemos no gabinete, empresários de grande porte do ramo agrícola e que possuem interesse em investir em Cuiabá, que irão somar ao desenvolvimento da capital e ainda fomentar a geração de emprego e renda”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O empresário Rudimar Carvalho explica que a motivação em conhecer a cidade de perto a realidade foi a política de desenvolvimento aplicada pela gestão. “Sem falar que 80% dos nossos clientes são de Mato Grosso, nada mais justo do que investir em Cuiabá, que é a capital do Estado”, declarou Rudimar.

O deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto reforçou a importância dessa visita como forma de integrar ainda mais Mato Grosso e o Rio Grande do Sul no ramo agrícola. “Sabemos que Mato Grosso tem uma gama de atividades do ramo, principalmente na região Norte. Essa parceria é de extrema importância. Por isso que estamos aqui, para fazer essa ponte para fortalecer essa relação”, pontuou o deputado.

“Cuiabá está geograficamente localizada, irterligando todas as regiões do país ligando todas as regiões a capital do Estado. Os grandes escritórios estão no município, sendo a maoiria no Distrito Industrial. Isso demonstra que Cuiabá já se tornou referência nacional”, concluiu o chefe do Executivo Municipal.