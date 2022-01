Prefeito Emanuel Pinheiro se reúne com conselheiros tutelares

O prefeito Emanuel Pinheiro participou na tarde desta quinta-feira (13), de uma reunião com conselheiros tutelares na Prefeitura de Cuiabá e ouviu as reivindicações da categoria. O encontro seguiu todas as medidas de biossegurança recomendadas ao novo coronavírus.

Dentre as solicitações apresentadas, está a melhoria nas condições de trabalho e, consequentemente, na prestação de serviços, bem como o reajuste do piso salarial. A valorização dos servidores públicos é uma das principais marcas da gestão Emanuel Pinheiro, que não contempla em seu histórico, ao longo dos quase seis anos à frente da administração do município, o registro de greves.

Emanuel ouviu atentamente as demandas dos conselheiros e se comprometeu em avaliar cada uma delas de forma individual. “São os anjos da guarda do fiel cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são os guardiões do combate a violência dos direitos humanos, das nossas crianças. É necessário toda sensibilidade, valorizar o servidor, dar dignidade e condições de trabalho para a sociedade conseguir avançar na diminuição e erradicação de qualquer tipo de violência contra as crianças e adolescentes”, destacou o prefeito.

O secretário interino de Governo, Wilton Coelho, se colocou à disposição para auxiliar no que for preciso. “Vejo que os pedidos são justos, já que estão há tanto tempo com esse salário sem nenhum tipo de reajuste. Acredito na sensibilidade do prefeito Emanuel Pinheiro”, declarou.

O vereador Mário Nadaf, representante da Câmara de Cuiabá, pontuou que dará sequência ao diálogo logo na abertura dos trabalhos do legislativo, em fevereiro. “Iremos cuidar da legislação que trata dos conselheiros tutelares, respeitando os servidores como seres políticos. Agora, vamos verificar os impactos que essa melhoria salarial vai causar aos cofres públicos”, explicou.

A secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira também esteve presente.

A capital conta com seis Conselhos Tutelares nos bairros Centro, Pedra 90, CPA, Santa Izabel, Coxipó e Planalto. O Plantão funciona na sede da Casa dos Conselhos, localizada na avenida Dom Aquino, n º 184, bairro Dom Aquino.