Prefeito Emanuel Pinheiro visita EMEB Santa Cecília para acompanhar o Projeto Garatuja

O prefeito Emanuel Pinheiro visitou na manhã desta quarta-feira (14) a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Santa Cecilia, localizada no bairro Pico do Amor, região Sul da capital. Pinheiro foi acompanhar o desenvolvimento do Projeto Garatuja, implementado em 60 unidades de ensino de Cuiabá. Na escola, Emanuel Pinheiro conversou com a equipe gestora e professores, e ganhou um livro com textos produzidos pelas crianças, mostrando os primeiros resultados da iniciativa, que incentiva as várias formas de expressões e linguagens no processo de alfabetização.

Na unidade escolar, 100 dos 230 alunos, na faixa etária dos 4 aos 6 anos já estão produzindo seus primeiros textos e poesias.

“O projeto Garatuja nasceu na minha gestão e é uma verdadeira revolução no processo ensino aprendizagem em que as nossas crianças da Educação Infantil começam a ter o hábito com a produção de textos a partir de desenhos e manifestações espontâneas. O projeto é uma grande ferramenta para uma educação pública de qualidade, estimulando o desenvolvimento humano, a criatividade e a aprendizagem. E o meu papel como gestor é esse, estimular, valorizar e dar as ferramentas e os instrumentos necessários, dar tudo do bom e do melhor para as nossas crianças. A execução fica com os profissionais da Educação da nossa rede, que são maravilhosos e sabem muito bem como fazer”, salientou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Na última sexta-feira (9), os pais puderam ver de perto esses resultados. Inserido na Política Municipal de Educação – Escola Cuiabana: cultura, tempos de vida, direitos de aprendizagem e inclusão, o projeto valoriza as manifestações infantis e a cultura cuiabana, com música, poesia, dança de roda, palhaços e brincadeiras, e tem como principal objetivo possibilitar aos alunos vivências literárias e de escrita espontâneas, trazendo significado e compreensão do que é a cultura retratada, explicou a coordenadora de Organização Curricular, da Diretoria de Ensino, Eliane Quinhone.

“Com essa experiência, a escola está conseguindo dar um novo significado a esse processo, proporcionando um espaço destinado à escrita espontânea, fazendo uma ponte para que a criança possa aliar a cultura cuiabana à escrita, o que já é um primeiro momento da alfabetização”, ressaltou Eliane Quinhone. “Nessa fase do aprendizado, a criança escreve apenas palavras ou frases. A partir do projeto, a criança começa a desenvolver textos com sentido, começo, meio e fim. Muitas unidades da rede pública municipal de ensino já estão conseguindo esse feito no primeiro ano, antecipando uma meta que é do segundo ano. Isso quer dizer que as nossas turmas estão à frente, é um marco, e vamos melhorar cada vez mais”, destacou.

A professora Maria Aparecida Ribeiro Martini, diretora da EMEB Santa Cecília também falou sobre a experiência. “Com o Projeto Garatuja a escrita é apresentada de forma lúdica e o aluno se sente motivado. Então, porque não criar dentro do espaço escolar, um local onde as crianças possam se exercitar espontaneamente, a partir de um direcionamento pedagógico. Além disso, a proposta insere as crianças nos gêneros textuais desde cedo, fazendo com que a escrita seja desenvolvida de forma muito mais consistente”, avaliou Maria Aparecida.

O sucesso do projeto Garatuja se deve também à participação de toda a comunidade escolar. A ação direta das famílias além de reforçar os vínculos entre os pais, mães e filhos, incentivam as crianças. “Esse projeto veio para somar, no desenvolvimento das crianças, que começam nessa fase, quando ela está aprendendo a ler e a escrever. Acredito que é um grande avanço”, disse Paula Gonçalves, mãe de Joseph de 5 anos, que já está escrevendo. Paula foi aluna na EMEB Santa Cecilia e comemora as vitórias do filho.