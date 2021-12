Prefeito entrega obra de pavimentação do bairro Santa Cruz II e reitera compromisso de cuidar da população e garantir serviços de qualidade

Secretários municipais e servidores que atuam na área do planejamento das Secretarias Municipais da Prefeitura de Cuiabá, participam do 3º Ciclo de Monitoramento de Avaliação do Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI), o que possibilitará a projeção de novas metas para 2022. O PDI é uma iniciativa que tem como objetivo contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando e incentivando a adoção da gestão voltada para resultados em benefícios da sociedade. O encontro, que começou na quarta-feira (1º), segue até a próxima segunda-feira (6), no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.

Durante o encontro, os técnicos realizaram a análise das ações e metas referentes ao período de janeiro a novembro de 2021. Até o momento, Cuiabá alcançou 85% da meta estimada, superando a projeção inicialmente estimada em 65%.

“Assim como é fundamental monitorar, é imprescindível o engajamento das equipes para executar essa agenda estratégica, face ao desafio que assumi com ao ratificar o convênio com o TCE e colocar Cuiabá como referência mundial, como a capital mais humanizada, sustentável, moderna e de oportunidades”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A coordenação dos trabalhos é feita pela Secretaria de Planejamento que é a responsável pelo desenvolvimento e planejamento das ações no Executivo Municipal com o apoio dos técnicos da Assessoria de Planejamento (ASPLAN) e acompanhamento do professor e doutor Gelciomar Simão Justen, do TCE. Esse monitoramento é semestral para que todas as secretarias cumpram com o que foi pré-estabelecido no Plano de Governo da Prefeitura de Cuiabá.

Para facilitar os trabalhos, os encontros foram divididos em grupos e definidos por eixos estratégicos de atuação: EIXO 1 – Governança Inclusiva e Sustentável: Fazenda, Gestão, Procuradoria, Controladoria, Governo, Planejamento e Comunicação; EIXO 2 – Cuiabá Cidadã, Inclusiva e Saudável: Saúde, Educação, Mulher, Assistência, Cultura e Esportes; EIXO 3 – Cuiabá Sustentável para todos: Obras, Meio Ambiente, Habitação, Limpurb, ARSEC, Ordem Pública e Mobilidade Urbana e EIXO 4 – Cuiabá Criativa e de Oportunidades: Turismo, Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Representando o secretário municipal de Governo, o assessor técnico Wilton Coelho, carinhosamente conhecido como Wiltinho explica a proposta da realização desses encontros semestrais com todas as secretarias. Diante de um panorama geral dos resultados atingidos, serão avaliados o Plano Estratégico em 2021, a tendência das Metas neste término do exercício, bem como a definição, para cada um dos Indicadores, da sua previsão em 2022.

“Serão elencados também os programas Continuados, os projetos em andamento e a confirmação dos novos Projetos Estratégicos. Enfim, o que foram entregues à população cuiabana ao longo da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, sempre observando a transversalidade entre as Secretarias, objetivando um melhor planejamento e uma melhor entrega, que gere uma melhor efetividade das Demandas dos Conselhos de Políticas Públicas e plena fidelidade ao Programa de Governo acordada com o Povo Cuiabano”, declarou o assessor técnico da Secretaria Municipal de Governo, Wilton Coelho.

“O prefeito Emanuel Pinheiro ratifica o compromisso e engajamento de cada um dos secretários, no intuito de avançarmos, cada vez mais, dentro da cultura do Planejamento, que resulte na garantia das políticas públicas efetivas por meio de uma gestão participativa, humanizada para o bem estar do cidadão”, concluiu o secretário municipal de Planejamento, Zito Adrien.

PDI – Instituído em 2012, o Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) tem como objetivo contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando e incentivando a adoção da gestão voltada para resultados em benefícios da sociedade. Pautado pela Transparência e Controle Social, Educação Continuada, Eficiência, Inovação e Planejamento, o PDI passa a auxiliar a Prefeitura a trabalhar com foco nas necessidades da população e na prestação de serviço eficiente.