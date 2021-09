Prefeito entrega pavimentação de vias e praça no bairro Despraiado

Presentes no ato de entrega estavam o vice-prefeito e secretário de Obras, José Roberto Stopa, os secretários do município, Vanderlúcio Rodrigues (Limpurb), Oscarlino Alves (Turismo), Leonardo Leão (Habitação), Juares Samaniego (Mobilidade Urbana), ex-vereador e presidente da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, Misael Galvão, vereadores Kassio Coelho, Marcus Brito Jr. Cezinha Nascimento, presidente do bairro Vila Real, Rafael Leonilson, líderes comunitários de outras regiões, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho e sociedade no geral.

“Há muito tempo estamos esperando essa obra e procuramos o prefeito, que se tornou meu grande amigo, sempre nos recebeu muito bem. E até o final do ano, eu creio que teremos uma surpresa de uma outra grande obra aqui no bairro. Esse presente de hoje é de grande valia para nossa população, que esperou por mais de 10 anos por essa obra”, agradeceu a presidente do bairro.

O prefeito lembra que o recurso para conclusão da obra estava travado no Governo Federal e por articulação do deputado federal Emanuelzinho foi possível recuperar a emenda. Pinheiro cita que antes de realizar a pavimentação, visitou a comunidade por quatro vezes: “era só poeira no período da seca e só lama, no período de chuva. E hoje, estamos entregando esse asfalto de qualidade, com meio fio, drenagem e uma praça. Tudo isso é feito para a população, por quem trabalhamos para valorizarmos a vida de cada um dos moradores, é para a população que trabalhamos, é nosso compromisso. Esta praça era uma área abandonada, e agora está essa linda área que trouxe qualidade de vida aos moradores. A minha equipe é preparada, sempre nos pautamos por trabalharmos dos bairros para o centro. E vamos continuar construindo mais asfaltos nos bairros como programa Minha Rua Asfaltada, via BNDS”, comentou.

O vice-prefeito reforça que a gestão se pauta por humanizar os bairros e levar qualidade de vida aos moradores. “Esta praça veio para complementar a filosofia da gestão que é democratizar o lazer e a qualidade de vida das pessoas. É necessário deixar claro que essa obra foi destravada pelo nosso deputado Emanuelzinho”, comentou.

Presidente da Empresa Cuiabana de Limpeza Pública (Limpurb) destaca que em 2021 já foram entregues 12 áreas de lazer. “O prefeito solicitou a praça e complementando a entrega do asfalto,estamos entregando mais uma área de lazer, que antes era só mato. Isso é o compromisso do prefeito com a população”, comentou.

O ex-vereador Misael Galvão, também lembrou que a obra havia ficado parada e abandonada há mais de 10 anos. “Nós da Câmara, tanto da legislatura passada quanto essa, procuramos o prefeito e Emanuelzinho, que ajudou a recuperar essa emenda que estava perdida. Hoje sabemos do porquê da importância de termos um deputado federal da nossa região. Despraiado é um dos bairros mais antigos de Cuiabá e a população merece essa obra”, disse Misael.

“Parabéns ao prefeito por inovar na administração pública, trabalhando dos bairros mais distantes para o centro. O senhor [prefeito] se preocupou com as pessoas que moram distante da região central, a sua administração não focou somente nas grandes avenidas e bairros centralizados, a sua gestão é humanizada, focou em todas as regiões,”, concluiu Emanuelzinho.