Prefeito entrega praça revitalizada no bairro Cidade Verde

Os moradores do bairro Cidade Verde, um dos mais tradicionais de Cuiabá, participaram da entrega de mais uma obra de revitalização das praças públicas. O prefeito Emanuel Pinheiro entregou na noite desta quinta-feira (03), a praça que levou o nome do Santo Padroeiro, São João Batista, na região Oeste.

O presente foi em dose dupla, pois além de ser um anseio muito esperado pela comunidade local, o bairro completou esse ano 51 anos de fundação.

“Uma praça escondida no meio de um bairro? Isso mesmo, uma praça que faz a felicidade e a alegria da população, ainda mais a nossa querida Cohab Velha que recebeu o nome da nossa querida e charmosa Cidade Verde. Famílias tradicionais que moram aqui, eu como prefeito, pude resgatar a história da cuiabania de outrora, tive a oportunidade de devolver para a população uma das praças mais cuiabanas da nossa cidade”, destacou o prefeito Emanuel Pinheiro.

O secretário municipal de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa disse que é uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro realizar a entrega de uma praça por semana. “Estamos trabalhando sem medir esforços para cumprir os prazos e cronogramas agendados. Para se ter uma ideia, na próxima semana, a região do bairro Planalto também será comtemplada com, mais uma obra da Prefeitura. O bairro Cidade Verde, em especial, merece todo respeito e investimento do Poder Público. O que era um local totalmente inabitável, sem segurança, agora está todo reformado, com iluminação pública, bancos novos e limpeza adequada. É um bairro que reflete a história viva de Cuiabá”, destacou o secretário.

O vereador Mario Nadaf, autor do requerimento do projeto de revitalização do local, agradece a iniciativa do prefeito. “Esse é um espaço que além de ser um local de entretenimento, vai poder servir de apoio as festividades da comunidade que tem em sua cultura a religiosidade latente, ainda mais por ser o local que abriga a Capela do bairro. Estamos muito satisfeitos com mais essa entrega que beneficia diretamente a nossa população cuiabana”, destacou o vereador.

De acordo com o coordenador da Capela, Sérgio Rufino, o momento foi de muita alegria e da realização de sonhos antigos da população. “Para nós que vivemos aqui desde a fundação do bairro, comentou Sergio, que no início foi denominada de Cohab, sabíamos da importância dessa reforma. Só podemos declarar que o sentimento é de gratidão, pois era um local completamente abandonado. Essa é a segunda Cohab de Cuiabá. Com toda certeza, será um marco histórico que ficará registrado na memória da comunidade São João Batista e do bairro Cidade Verde. Graças a Deus foi devolvida para a comunidade, por meio dos olhos sensíveis e cuidados do nosso prefeito Emanuel Pinheiro”, declarou o coordenador.

No ato da entrega, o prefeito anunciou também que além desse local, já foi autorizado os serviços de reforma da Praça central do bairro Cidade Verde e do Centro Comunitário.

Emocionada, uma das moradoras mais antigas, dona Elizabeth Ribeiro, 76 anos fez questão de agradecer a todos os envolvidos, que trabalharam sem cessar para transformar um local que já foi um lixão, depois construída a Capela, e agora será o nosso espaço de lazer. “Estamos vivendo um momento de muita alegria. Com essa reforma o local ficou maravilhoso”, declarou.

“Queremos que aqui fique registrada a sensação de segurança da população que aqui vive, valorizando o bairro, os imóveis, mas acima de tudo, a valorização da vida humana. Quero os idosos, adultos, jovens, crianças aqui passeando, aproveitando esse espaço de lazer reformado com todo carinho e atenção da Prefeitura. É essa a meta da nossa gestão, trabalhar para o verdadeiro resgate da nossa história”, concluiu Pinheiro.

Como forma de agradecimento, apresentações esportivas e culturais abrilhantaram a noite da cerimônia de entrega. Foram apresentados o grupo de dança dos Idosos e da equipe de Judô.