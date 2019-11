Prefeito entrega reforma do Centro de Saúde Grande Terceiro e avança para reestruturação da Atenção Básica

O prefeito Emanuel Pinheiro entregou na noite desta quinta-feira (21) o Centro de Saúde do bairro Grande Terceiro, totalmente reformado, climatizado e com novas mobílias. Essa é a trigésima obra conclusa e entregue à população pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do pacote de 67 que estavam paralisadas em outras gestões.

Com o Grande Terceiro, que a exemplo das demais obras entregues não recebia uma grande reforma entre 06 e 10 anos, a atual gestão avança para a reestruturação da Atenção Básica.

“Prometi uma Cuiabá melhor para todos os cuiabanos. Mas, minha prioridade são os que mais dependem do poder público em todas as áreas. Por essa razão, determinei à minha equipe o mote humanização. E humanizar na Saúde é promover os atendimentos nas bases, com tudo que a população precisa. Uma equipe capacitada para levar o melhor atendimento e um ambiente climatizado, confortável, com novas mobílias, equipes odontológicas e outras melhorias necessárias para levar a promoção à Saúde e prevenção às doenças nos bairros. Entregamos o HMC que é o maior complexo hospitalar do Centro-Oeste. Estamos entregando as UPAs Verdão e Leblon e até o fim do meu mandado entregaremos mais PSFs e Centros de Saúde e finalizaremos a virada de página da Saúde que teve seu início historicamente marcado pela entrega 100% do HMC”, frisou Pinheiro.

O cuidado citado por Pinheiro foi reconhecido pelo presidente de bairro Grande Terceiro. “Há muitos anos nós esperamos a reforma do nosso Centro de Saúde. Falo com orgulho, porque além do Centro de Saúde nós também estamos recebendo outras melhorias, como a construção da praça e a reforma do centro comunitário que já estão com orçamento e ordem de serviços para iniciarem. Ter alguém que olhe para os bairros onde estão as pessoas que mais dependem de ajuda do poder público é ter carinho com o povo. Além disso, estamos diante de um prefeito que realmente quer virar a página da Saúde, como pudemos ver com a entrega do HMC na segunda-feira. Então só temos a agradecer ao secretário de Saúde porque está melhorando muito a Saúde e nos ajudou a conquistar a praça, e ao prefeito, por estar realmente olhando para quem precisa”, enfatizou o presidente Ricardo Lobo.

De acordo com o secretário de Saúde, Luiz Antônio Possas de Carvalho outras obras ainda serão entregues até o final do mês. “A equipe da Secretaria de Saúde está trabalhando em ritmo intenso para entregarmos pelo menos mais cinco obras na Atenção Básica ainda este ano. Entre eles, reformas, ampliações e novas obras como a UBS Itapajé/Santa Terezinha e a UPA Verdão. E no ano que vem intensificaremos ainda mais os trabalhos para até o final da gestão concluirmos a virada de página da Saúde, designada pela prefeito Emanuel Pinheiro”, finalizou.