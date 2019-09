Prefeito entrega unidade do CRAS Jardim União totalmente reformada

Apontado pelo Ministério da Saúde como marco histórico e case de sucesso para o Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Dr. Leony Palma de Carvalho continua despertando o interesse de outros estados brasileiros. A unidade, que já recebeu a visita de secretários municipais de Saúde de Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia, encantou, na última segunda-feira (02), técnicos do Centro de Referência Internacional em Saúde do Sírio-Libanês (SP).

De acordo com o consultor de Novos Projetos do Sírio-Libanês, Higor Santos as boas impressões colhidas na visita de reconhecimento pode culminar em parceria federal, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS).

“O que vimos aqui, foi que a estrutura e uma infraestrutura é superior a de muitos hospitais particulares que já visitamos. Mas o que mais impacta são as pessoas, a forma com que os profissionais estão levados um atendimento de qualidade para a população. Uma equipe super engajada que quer realmente fazer a diferença. E isso nos motiva levar para o Ministério da Saúde que vale à pena investir no HMC. Realmente, ficamos impressionados e impactados com o que vimos aqui, com toda certeza é uma referência nacional”, frisou.

Para o diretor da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP) Alexandre Beloto os excelentes resultados obtidos por meio dos técnicos é fruto do bom alinhamento político do prefeito Emanuel Pinheiro com o Ministério da Saúde, do amor por Cuiabá e do desejo de virar de escrever uma nova página para a Saúde, motivo pelo qual ele tem apresentado o HMC para todo o país.

“É muito gratificante ver os frutos do trabalho e esforço árduo que o prefeito Emanuel vem fazendo para mudar a Saúde Pública de Cuiabá, a tonando referência em todo país. Em maio, estivemos em São Paulo para conhecer e bater um papo com a diretoria do Sírio Libanês, em virtude do Ministério ter dito que tem uma parceria de filantropia junto à eles que é excelência no mundo em tratamento de saúde. Nesta reunião, foram levantados várias demandas, dentre elas o prefeito conseguiu demonstrar a grandiosidade do HMC não apenas para de Cuiabá mas para todo o estado. E o resultado é a sinalização de que a Capital poderá ter atendimentos em saúde ainda mais humanizados e com a qualidade de primeiro mundo”, enfatizou Beloto.

HMC

Já estão em funcionamento o ambulatório com mais de 13 especialidades médicas, 180 leitos clínicos com equipamentos de última geração, farmácia satélite e o parque tecnológico de imagens, com serviços de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia, além de 40 leitos de UTI.

A decisão de entregar o HMC em etapas também vem sendo elogiada pelo Ministério da Saúde, que considera a unidade como uma das melhores entidades públicas de saúde em implantação no país, pois segue rigorosamente o cronograma estipulado, observando as legislações e as especificidades de cada setor.

Quando a unidade estiver funcionando com sua capacidade total, terá 315 leitos ao todo, sendo 178 de adultos, 20 leitos no Centro de Tratamento de Queimados – CTQ, 60 de UTI, 38 de Emergência, 6 salas de cirurgia e 13 leitos RPA (recuperação pós anestesia), além do moderno centro de imagens e o heliponto.