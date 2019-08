Prefeito entrega veículo e Procon Itinerante atende moradores do Pedra 90 na próxima semana

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lançou nesta terça-feira (13), o Procon Itinerante, que será mais um importante canal de atendimento aos cidadãos em relação aos serviços ofertados pelo Município.

Na oportunidade, o prefeito entregou um veículo furgão para o Procon Municipal, que será a unidade móvel para atender à população durante as ações nos bairros da Capital.

“O objetivo desse projeto é garantir que o consumidor seja atendido de forma ágil. Vamos universalizar esse atendimento, chegando às comunidades mais carentes e auxiliando a população na resolução de entraves com prestadores de serviços, para que elas entendam melhor os seus direitos enquanto consumidores, para que possam brigar quando se sentirem lesadas numa relação de consumo. Isso sim é cidadania, é respeitar os direitos da população”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

A unidade móvel irá percorrer os bairros da Capital, permanecendo por uma semana em cada região, onde irá funcionar de forma itinerante nas comunidades, sempre de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas. A partir do lançamento oficial, o Procon Itinerante já dará início aos atendimentos a partir da segunda-feira (19). Os moradores do bairro Pedra 90 serão os primeiros contemplados. A unidade móvel ficará na Praça Caique até a próxima sexta-feira (23).

Durante o lançamento do Procon Itinerante, o prefeito esteve acompanhado do secretário de Ordem Pública Leovaldo Salles e do adjunto de Defesa do Consumidor, Gustavo Costa.

“O Procon Itinerante irá dispor de atendimento móvel em Cuiabá para com isto reduzir distâncias que impedem acesso aos consumidores e, desta forma, ficar mais próximo da comunidade, que está mais consciente de seus direitos. Muitas das vezes, por falta de informações deixam de receber o que é de direito como consumidor”, reforçou o secretário de Ordem Pública, Leovaldo Salles.

A equipe que atenderá nos bairros é altamente capacitada, incluindo um assessor jurídico, que estará à disposição do consumidor para receber reclamações e agendar a data do retorno para audiência de conciliação. Nos casos atendidos que houver necessidade de abertura de processos, as pessoas serão encaminhadas para sede do órgão para os devidos encaminhamentos e procedimentos cabíveis.

Dentre os serviços ofertados estão os registros de denúncias ou reclamações, atendimentos e orientações aos consumidores, notificação de estabelecimentos irregulares, audiências de conciliação entre empresas e consumidores, além da distribuição gratuita dos Códigos de Defesa do Consumidor (CDC), dentre outros materiais informativos.

Além do Pedra 90, outras localidades já estão previstas, sendo eles: Após o lançamento, os bairros a serem visitados serão: Pedregal, Planalto, Campo Velho, Dom Aquino, Jardim Vitória, 12 de Março, Três Barras, CPA, Cidade Alta, Jardim Mariana, Santa Isabel, Ribeirão do Lipa, Osmar Cabral, Pascoal Ramos, Tijucal, Altos do Coxipó, Praeirinho, Carumbé, Paiaguás, Jardim Fortaleza e Parque Atalaia. “A nossa expectativa é atender uma média de duas mil pessoas nessa 1ª Edição do Procon Itinerante”, salientou o secretário adjunto de Defesa do Consumidor, Gustavo Costa.

“Com essa unidade Itinerante, os serviços referentes aos Direitos do Consumidor estarão mais próximos da população que muitas vezes não têm condições de se deslocar até o Centro, onde funciona a sede do Procon Municipal”, concluiu Costa.

O Procon Municipal de Cuiabá funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço, na Rua Joaquim Murtinho nº 554, Centro, Cuiabá- MT.