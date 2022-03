Prefeito envia à Câmara de Cuiabá mensagem sobre o PCCS dos procuradores e auditores

Pautado pela valorização e compromisso com os servidores públicos, o prefeito Emanuel Pinheiro, na noite de terça-feira (9), durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, encaminhou à Câmara Municipal de Cuiabá as mensagens 036/2022 e 037/2022 sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Salários aos procuradores municipais e auditores públicos internos.

O prefeito destacou que o reconhecimento faz jus à uma luta antiga das categorias, levando em consideração o trabalho essencial desempenhado por seus componentes no âmbito da administração pública.

“Agora é a vez dos tão sonhados PCCS. Um trabalho feito a muitas mãos. Parabenizo e, divido, com todos essa importante conquista dos nossos valorosos procuradores do município de Cuiabá. Pontuo a participação também da nossa procuradora-geral, Juliette Migueis, que lutou muito, juntamente com o procurador Alisson Akerley. Uma bravura dos vereadores Renivaldo Nascimento e Rodrigo Arruda de Sá. Na esfera federal, o deputado Emanuelzinho, grandes baluartes políticos na defesa e reconhecimento do serviço”, disse.

Na oportunidade, o gestor aproveitou para estender também o benefício aos auditores públicos externos, ligados à Controladoria Geral do Município (CGM), responsáveis por garantir a lisura dos procedimentos internos.

“Temos que nos fortalecer. No controle externo, já temos o Tribunal de Contas do Estado fazendo o seu papel, mas precisamos disso dentro da Prefeitura de Cuiabá. Além disso, temos uma equipe enxuta demais, porém, a demanda é maior que a oferta. Em virtude disso, um compromisso nosso antigo com a categoria vai ser colocado em prática. Vamos ter um concurso público para ampliar os quadros e melhorar a estrutura de controle interno. À nossa controladora, Mariana Ribeiro, esse presente para vocês”, completou.

As mensagens foram assinadas e encaminhadas à Casa de Leis de forma automática pelo próprio prefeito, com auxílio do programa ‘No Paper’, nova ferramenta inovadora que extingue a comunicação em papel entre os poderes Executivo e Legislativo Municipal com foco na redução de custos, primando pela agilidade, clareza e transparência das ações.

“A Procuradoria Geral do Município de Cuiabá é uma instituição permanente e essencial ao exercício das funções administrativas e jurisdicionais no âmbito do Município, sendo responsável, em toda a sua plenitude, pela defesa de seus interesses em juízo e fora dele, bem como pelas funções de consultoria jurídica, sob a égide dos princípios da legalidade e da indisponibilidade dos interesses públicos”, justificou a proposta nº 36/2022.

“O auditor público interno é aquele que atua dentro da organização com o objetivo de aperfeiçoar os sistemas de controles no intuito de minimizar os riscos de erros, falhas e possíveis fraudes, trazendo segurança para o cumprimento da organização”, diz trecho do texto nº 37/2022.

Ainda conforme Emanuel, a meta é contemplar 100% das classes. “Aos nossos procuradores e controladores, vocês merecem e Cuiabá muito mais. O protocolo na câmara já está pronto, a valorização de duas grandes categorias, as quais eu tenho muito orgulho de ser o colega de vocês nesta grande geração”, finalizou.