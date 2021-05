Prefeito foca esforços no Contorno Leste: “Quero fazer a maior obra estruturante da história de Cuiabá”

Alaise Alves Conceição é técnica de enfermagem e, há 5 anos, trabalha na unidade de saúde do Barreiro Branco, que é uma extensão da UBS Rio dos Peixes e faz parte da Coordenação da Zona Rural da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ao longo da pandemia, a servidora tem atuado junto à sua comunidade, com relação à prevenção ao coronavírus. Por outro lado, em sua família, viveu na pele a dor de perder um tio e uma cunhada para a covid-19.

Com a chegada da vacina, Alaise tem atuado também na campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar”, vacinando a população no polo do Centro de Eventos do Pantanal, na zona rural e, na última terça-feira (18), na vacinação de cerca de 400 catadores de material reciclável, no aterro sanitário do Barreiro Branco. Eles fazem parte do grupo de pessoas em vulnerabilidade, composto também por carroceiros, motoristas de ônibus e trabalhadores da limpeza urbana.

“Fiquei muito feliz por eles terem a oportunidade de se vacinar. Eu me sinto muito honrada em estar participando dessa campanha e também feliz pela oportunidade das pessoas estarem se vacinando. É um momento que a gente nunca imaginava que poderia acontecer conosco, no mundo. Só víamos nos livros de História e, de repente, a gente se vê nessa situação”, afirma.

Para o coordenador técnicos de Ações Básicas da Secretaria Municipal de Saúde, o enfermeiro Marcel Lemos, que também tem coordenado os polos de vacinação do SESI Papa e do campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), além da vacinação do grupo de pessoas em vulnerabilidade, “é gratificante poder ver pessoas que trabalham duro no dia a dia estarem sendo imunizadas”.

“É muito importante levar a vacina nesses locais de difícil acesso para pessoas que não têm condições de chegar até um dos nossos polos de vacinação. Nós estamos fazendo toda a logística e indo até eles para fazer esse atendimento digno e humanizado, que a Prefeitura tanto preza, uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, da primeira-dama Márcia Pinheiro e da nossa secretária municipal de Saúde, Ozenira Félix, que visaram prezar por essa população tão vulnerável que está aí desde o início da pandemia sem parar. Nada mais justo do que vacinar essa população”, declara.