Prefeito inaugurou neste final de semana mais uma unidade escolar

Os moradores do Cinturão Verde, do bairro Pedra 90 e entorno, participaram neste o final de semana da inauguração de mais uma unidade escolar da rede municipal de Ensino, a Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Herbert de Souza.

A obra foi retomada pela gestão Emanuel Pinheiro e além de uma sede nova ganhou quadra poliesportiva, móveis, equipamentos e material pedagógico.

Durante a inauguração, o prefeito Emanuel Pinheiro reafirmou a sua prioridade para com a população mais vulnerável e moradores dos bairros mais distantes e disse que considerava injusto ter crianças estudando em uma instalação precária como era a da antiga sede da unidade. “Isso é inclusão e justiça social. Minha prioridade é fazer com que a prefeitura chegue até aqui. Por isso, o olhar carinhoso da nossa gestão pelas populações mais pobres e humildes da Capital”, afirmou Emanuel Pinheiro.

Ao se dirigir aos profissionais da educação, elogiou o corpo docente da escola, destacando as dificuldades em promover uma educação de qualidade, e disse que sua gestão tem retribuído essa dedicação com a valorização dos servidores. Ressaltou que a partir de agora, a qualidade na educação fica mais evidente com os investimentos feitos por meio de vários programas, entre eles o Climatizar é Humanizar, que até ano que vem, climatizará todas as salas de aula da rede.

“Isso é humanização. Salas com ar condicionado é respeito aos profissionais da educação e respeito às crianças. Ar condicionado em Cuiabá não é luxo, é necessidade e, até o aniversário de 301 anos de Cuiabá, no dia oito de abril, todas as salas de todas as escolas vão ter ar condicionado”, destacou.

Emanuel Pinheiro falou também sobre a distribuição do uniforme escolar para as 54 mil crianças matriculadas na rede, um compromisso assumido por ele e pela primeira-dama, Marcia Pinheiro. “Enquanto eu for prefeito os seus filhos serão nossos filhos, e o que eu quiser de bom para os meus filhos, eu tenho que querer de bom para o filho de vocês”, disse o prefeito de Cuiabá.

Na solenidade, o secretário de Educação Alex Vieira Passos falou sobre a seriedade do prefeito Emanuel Pinheiro, em relação à Educação da capital, o que já o faz um dos gestores que mais investiram na área. “Nós fizemos uma levantamento e esta é a 33º ação, obra ou programa executado pela gestão na Educação. Isso significa uma ação por mês sendo entregue a população desde o início do mandato do Prefeito Emanuel Pinheiro”, garantiu.

Alex Vieira Passos falou também sobre os programas e projetos que estão trazendo melhorias e investimentos para a rede municipal de Ensino como o Climatizar é Humanizar, o Bom de Bola, Bom de Escola, a Alfabetização (ProAc), Inteligência Emocional e outras propostas inovadoras.

Em relação à antiga sede, o secretário disse que será totalmente reformada para ampliação da unidade e retirada das salas móveis. “Essa escola não é apenas um prédio bonito, é um prédio acessível, todo mobiliado para a comunidade escolar. E, muito importante, essa unidade tem recursos da prefeitura municipal, o dinheiro do seu IPTU, do ISS, dinheiro que o munícipe paga e a Prefeitura está retornando em benefícios”, relembrou Alex Vieira Passos, agradecendo a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro.

Com a nova sede, a EMEBC Herbert de Souza trará mais conforto, segurança e qualidade para alunos e a comunidade escolar. Para os moradores, a inauguração do novo espaço é uma conquista solicitada há vários anos, prontamente atendida pelo município. “Nós estamos muito felizes e realizados com o trabalho do prefeito Emanuel Pinheiro e o que ele está fazendo pela educação pública de Cuiabá. É um avanço significativo para funcionários, corpo docente e, sobretudo, para os alunos, que agora tem mais condições de aprendizado”, disse o diretor da unidade, Antônio Nedi Hubner, ressaltando a qualidade das instalações, entre elas a cozinha, banheiro, biblioteca, salas de aula, brinquedoteca, além do espaço de convivência e acomodações escolar.

OBRAS

As obras na unidade escolar tiveram início em agosto de 2015, foram retomadas e finalizadas na gestão Emanuel Pinheiro, um investimento total na ordem de R$ 1.632.781,82, dos quais R$ R$ 588.851,13, em recursos do Município Além do prédio novo, a unidade recebeu a reforma geral da quadra poliesportiva, com 627 m2, num total de R$ 411.458,04, recursos do Governo Federal e contrapartida do Município de Cuiabá.

A inauguração contou com a presença do vereador Zidiel Coutinho, da secretária-adjunta de Educação, Edilene Machado, além de secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias da região e da comunidade do Cinturão Verde e profissionais da Educação.