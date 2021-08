Prefeito Kalil Baracat lamenta com pesar a morte do ex-prefeito de Cuiabá, Gustavo Arruda

As inscrições para o 1º Concurso em Educação Ambiental “Uso Consciente da Água em Tempos de Pandemia”, da Prefeitura de Várzea Grande, estão abertas e seguem até o dia 13 de agosto às 23h59. O concurso é coordenado pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG), em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Smecel), e é direcionado aos alunos das escolas públicas municipais de Várzea Grande.

O concurso será dividido em três modalidades: para alunos do Ciclo Básico de Alfabetização Cidadã (CBAC), alunos do 4º e 5º anos e do 6º ao 9º anos. Os alunos do CBAC e do 4º e 5º ano concorrem com a criação de desenhos em papel A4 e os alunos do 6º ao 9º com poesia ou poema.

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, ressalta que o concurso visa promover a criatividade em alunos da rede municipal de ensino por meio de produções artísticas e gêneros textuais sobre a importância do uso consciente da água em tempos de pandemia, despertando e fortalecendo sua responsabilidade socioambiental.

A escola deverá encaminhar a confirmação da participação da escola para o e-mail pedagogicovg2021@gmail.com com a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada pelo gestor escolar, contendo os dados escolares dos alunos participantes.

As produções artísticas serão examinadas pela comissão julgadora (formada por assessores técnicos da Smecel e do DAE/VG), seguindo os critérios de criatividade, originalidade e impacto do uso consciente da água de sua produção. Os gêneros textuais deverão apresentar os critérios de criatividade, clareza, coerência e impacto do uso consciente da água.

Os alunos ganhadores dos três primeiros lugares, de cada modalidade, serão premiados com bicicleta (para o primeiro lugar), tablet (para quem ficar em segundo) e mochila (terceiro lugar). Todos os alunos participantes pré-selecionados na escola receberão certificados e os competidores finalistas de cada modalidade serão premiados com medalhas. As escolas participantes também receberão certificados digitais.

O resultado final por categoria será divulgado no dia 28 de setembro de 2021 pelo site da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. A premiação ocorrerá no dia 07 de outubro, às 8h30, no Anexo II da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. A exposição dos trabalhos ocorrerá no site da Prefeitura Municipal de Várzea Grande de 11 a 22 de outubro.

De acordo com o ranking de saneamento básico, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, Várzea Grande está entre as 100 maiores cidades do país com maior desperdício de água potável. O índice de perdas na distribuição em Várzea Grande ocupou a 91º posição, com índice de desperdício de 59,20%. Várzea Grande possui em torno de 40 mil ligações irregulares em um universo em torno de 80 a 90 mil ligações. “Por isso, é preciso iniciar um trabalho de conscientização com as novas gerações, para que o uso racional da água se torne parte da rotina de nossa sociedade”, observou o presidente do DAE, Carlos Alberto Simões de Arruda.

Informações pelo telefone (65) 3688-3642, com a equipe de Educação Ambiental da Smecel.