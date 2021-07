Prefeito Kalil garante mais apoio às manifestações culturais de Várzea Grande

Com o objetivo de manter vivas as manifestações culturais do Estado de Mato Grosso, em especial o Siriri, o Cururu, a Dança do Chorado e a Dança da Peneira em Várzea Grande, os integrantes da Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT) se reuniram, nesta sexta-feira (16), com o prefeito Kalil Baracat para juntos discutirem a ampliação e o fortalecimento de parcerias já existentes com o município.

De acordo com o presidente da AMFMT, Gustavo Saturnino de Campos, a associação, além de preservar a cultura da terra, trabalha no atendimento de 280 adolescentes participantes de projetos educativos e oficinas socioculturais. “O nosso objetivo é garantir a proteção de crianças e adolescentes, moradores da região que engloba o Jardim Glória, com cuidados e efetivação de políticas públicas de educação integral”, assegurou.

Mesmo com a pandemia, explica Gustavo Campos, a associação não parou suas atividades, evitando assim que os jovens ficassem ociosos, e por outro lado, para que as ações fossem concluídas no período proposto. “Adotamos todos os cuidados e protocolos de biossegurança, como distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. Muitos adolescentes que atendemos na associação são de famílias carentes e precisam de nosso apoio”, comentou.

Receptivo diante da solicitação dos membros da Associação Cultural, o prefeito Kalil Baracat garantiu a ampliação da parceria já existente, bem como se comprometeu em auxiliar, no que for possível, para que a Associação possa construir a sua sede própria, por entender a importância que a AMFMT representa para o movimento cultural de Várzea Grande.

Na ocasião, o prefeito Kalil Baracat recebeu do grupo, uma viola de cocho, confeccionada pelo artesão Alexandre Paes de Oliveira, que participa da Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso, como instrutor na confecção e manuseio do instrumento musical.

“A viola de cocho representa a musicalidade da cultura várzea-grandense e participar dos movimentos produzidos pela Associação nos dá orgulho e satisfação”, disse o artesão, informando que perdeu as contas da quantidade de viola que já produziu na vida, porém garante que cada instrumento foi confeccionado com amor e respeito à natureza.

A escritora várzea-grandense e membro da Associação, Celi Minas Nova, entregou ao prefeito Kalil Baracat um livro contando as Histórias do Siriri e as diversas manifestações realizadas no município de Várzea Grande. Ela disse ainda que foram impressas 500 unidades e, na sequência, distribuídas para todas as escolas da Rede Municipal de Ensino.

HISTÓRICO: Com suas atividades iniciadas em 1996, a AMFMT (Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso) foi juridicamente constituída como Associação em 2003 e, a partir do ano seguinte, passou a atuar em Várzea Grande.

A AMFMT possui uma equipe multidisciplinar formada por mestres da cultura popular, especialistas em educação e outras profissionais graduados nas mais diversas áreas do conhecimento. Suas práticas integram as Orientações Curriculares da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso como metodologia de ensino.

Como reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, a organização foi declarada como Utilidade Pública Municipal e atualmente é reconhecida como Ponto de Cultura, certificado pelo Ministério da Cultura; integrante da Rede de Territórios Educativos de Várzea Grande (CIEDS/Itaú Social). Em 2018, venceu o Prêmio Nacional de Culturas Populares, maior prêmio de reconhecimento das práticas culturais brasileiras.