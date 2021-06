Prefeito Kalil lamenta morte do servidor Diego da Costa

Chamar atenção da população para a importância de se manter práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ao meio ambiente. Com este propósito, equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável, em parceria com um grupo de voluntários da BRF (Empresa Multinacional Brasileira do Ramo Alimentício), realizaram neste fim de semana, um mutirão de limpeza nas margens do Rio Cuiabá – no limite que compreende o Distrito de Passagem da Conceição – em Várzea Grande.

Durante a ação, foram coletados uma grande quantidade de sacolas de plásticos, garrafas pet, garrafas de vidros, papelão e latinhas de refrigerantes, dentre outros tipos de embalagens descartadas pelas pessoas, bem como pelos moradores da própria localidade.

A gerente de Educação Ambiental, Selma Guimaraes Souza, garante que essa ação será realizada de forma contínua em várias regiões do município. “A nossa intenção é conscientizar um maior número de pessoas quanto aos impactos que causam ao meio ambiente. As ações de descarte de resíduos sólidos em locais impróprios, principalmente, nas vias públicas acabam sendo levadas para as margens do rio, causando prejuízo à fauna aquática”, disse.

Para a gerente, é preciso que haja engajamento do poder público neste trabalho de limpeza, mas acima de tudo a sensibilização da população que ainda não entendeu a importância de se preservar o meio ambiente e as consequências que pequenos atos, como jogar lixo no chão, causam danos irreparáveis à natureza.

Ela disse ainda que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável tem atuado em diversas frentes de combate a degradação do meio ambiente e contado com a parceria de empresas e organizações não governamentais, o que tem fortalecido as ações realizadas no município.

Um grupo formado por 13 trabalhadores do Centro de Distribuição da BRF foi parceiro do mutirão na Passagem da Conceição, sendo esta a primeira ação desenvolvida por este setor, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Porém, até 2018, a BRF tinha uma unidade fabril na cidade onde realizou várias ações junto à Prefeitura de Várzea Grande.