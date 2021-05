Prefeito Kalil recebe visita do arcebispo Dom Milton Santos

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Várzea Grande, em comemoração aos 28 anos de existência, realizou na manhã desta quarta-feira (26), a entrega de Moções de Agradecimentos aos profissionais de Saúde do município, parceiros e autoridades políticas pelos trabalhos prestados à área da saúde da segunda maior cidade do Estado. O evento, realizado em sessão especial na Câmara de Vereadores, contou com a participação de vereadores, secretários da Administração Municipal, deputados estaduais e representantes de órgãos e entidades civis públicas.

A Câmara Municipal de Várzea Grande aprovou por unanimidade pelos vereadores a entrega da homenagem aos profissionais de saúde pela atuação durante a atual pandemia, aos poderes constituídos, sociedade civil organizada, em uma data importante, aos 28 anos de fundação do Conselho.

“Nosso muito obrigado a todos os profissionais da saúde. Vocês salvam vidas e o sacrifício de vocês, seja no setor público ou privado, faz toda a diferença. Por isso, apresentamos essa Moção de Agradecimento que, em obediência aos preceitos regimentais, constará dos anais desta Casa de Leis. Uma parceria da Câmara Municipal com o Conselho de Saúde, o nosso reconhecimento”, disse o Presidente da Câmara de Vereadores, Fábio José Tardin, acrescentando ainda que o Conselho tem atuação forte na fiscalização das ações e serviços de saúde, o que vem contribuindo para o crescimento da Rede SUS da cidade.

Representando o prefeito Municipal Kalil Baracat, o secretário de Governo, Benedito Gonçalo de Figueiredo (Dito Loro), elogiou a iniciativa do Conselho Municipal de Saúde e Câmara Municipal em reconhecer neste momento de pandemia os esforços de toda a sociedade várzea-grandense, que direta ou indiretamente, está envolvida no combate ao novo coronavírus, quer sejam os poderes constituídos, bem como os profissionais de saúde que, diariamente no seu local de trabalho, convivem com a missão de salvar vidas e as parcerias da sociedade civil organizada que, de uma forma ou outra, também estão envolvidas com esta questão.

“A presente Moção de Agradecimento se justifica em face da necessidade do reconhecimento da importância destes profissionais, que com esforço e união de todos, têm atendido com precisão as demandas que necessitam da saúde pública e dignificado nossa sociedade neste momento tão difícil que estamos enfrentando. Esta Moção é destinada a todos os profissionais de saúde do nosso município que estão envolvidos no enfrentamento do COVID-19”, afiançou Dito Loro.

O secretário de Governo acrescenta que, ao mencionar o trabalho exercido por toda equipe da Saúde, tanto administrativa, na pessoa do secretário Gonçalo de Barros, como corpo técnico administrativo, os esforços da Gestão Municipal, e servidores da ponta, parceiros como Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e a instituição de ensino – Centro Universitário Univag, os serviços têm sido prestados com dedicação, amor, prazer em servir aquele que busca as unidades de saúde.

“Além disso, todas as unidades utilizam da criatividade de seus funcionários para prestar serviços à crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, de modo geral, no intuito de demonstrar a necessidade do cuidado com a saúde neste momento de pandemia global. Agradecer é a palavra de ordem neste momento difícil que atravessamos. Demonstrar gratidão pelo empenho dos profissionais do setor de saúde em salvar vidas é mais que um reconhecimento, é um ato de respeito a tanta dedicação. É necessário externar a solidariedade a todos que estão se expondo no combate à pandemia do novo Coronavírus, enfrentada mundialmente”, destacou o secretário Dito Loro.

“Como o prefeito Kalil Baracat sempre fala, nas suas visitas às ações de saúde, todo reconhecimento é um estímulo e esta Moção de Agradecimento trata-se de um reconhecimento e agradecimento pela dedicação desses profissionais de saúde num momento tão difícil como o que vivemos, em que precisam se ausentar de suas casas, de suas famílias, para se dedicar a salvar vidas. Este sincero agradecimento aos profissionais da Saúde é por todo seu empenho e dedicação, pela sua coragem e desprendimento, pela solidariedade que nos irmana. Seremos eternamente gratos. É necessário reconhecer, valorizar e estimular o trabalho de cada um”, afiançou o secretário de Governo.

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Marcos de Castro Quaresma, fez uso da palavra salientando a importância da moção a esses profissionais da saúde, o reconhecimento da Câmara de Vereadores nas aprovações dos importantes Projetos de Leis para concretizar ações necessárias no enfrentamento a pandemia no município de Várzea Grande. Salientou também o papel da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso na viabilização de recursos para implantação de serviços para que o município possa continuar prestando um serviço de qualidade à sua população na área de saúde.

“O Conselho adotou esta iniciativa, junto com a Câmara Municipal, por entender a importância da união neste momento de pandemia, em que juntos, a sociedade, os poderes constituídos e os profissionais de saúde, podem fazer muito mais e quem ganha é a sociedade várzea-grandense, que tem uma saúde pública que a acolhe, que cuida, que a trata com humanização e dignidade e que salva vidas nesta pandemia”, disse Marcos de Castro Quaresma.

O diretor do Hospital e Pronto Socorro, Ney Provenzano, representando o secretário de Saúde, Gonçalo de Barros, falou por todos os servidores e agradeceu a singela homenagem e disse que o prefeito Kalil Baracat tem priorizado a Pasta da Saúde neste momento de Pandemia, o que possibilitou a oferta de mais leitos de UTIs, mais serviços de detecção e tratamento do novo coronavírus, e ainda tirou do Hospital e Pronto Socorro a Rede Cegonha, que passou a funcionar em um local próprio e seguro, criando o Hospital Materno, que hoje funciona no antigo Hospital São Lucas, para que os várzea-grandenses pudessem continuar nascendo na cidade. Provenzano acrescentou ainda que a gestão transformou unidades de saúde em referências em tratamento da Covid-19, e acima de tudo, destacou a Campanha de Vacinação contra a Covid-19, que atua de maneira exemplar, com as parcerias estabelecidas.

“Essa Moção é a nossa homenagem do Conselho Municipal de Saúde e da Mesa Diretora a todos os profissionais de saúde que têm enfrentado bravamente toda essa situação de combate ao COVID-19, mas também a todos os profissionais que se acometeram da doença e se foram, aos que já se curaram, aos que estão enfrentando o processo de cura e aos que estão bravamente na linha de frente atendendo a população e os usuários do SUS do nosso município. Obrigado.”, disse Ney Provenzano.