Prefeito lamenta falecimento da professora Rosinha, mãe do secretario de Educação, Alex Vieira Passos

Foi aberta na manhã desta terça-feira (08), a XII Conferência Municipal de Assistência Social, que neste ano tem como tema Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social.

A Conferência está sendo realizada no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), bairro Porto, em Cuiabá, até as 17 horas desta quarta-feira (09).

Diante do tema, serão debatidas estratégias sobre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo esse o modelo de gestão aplicado e utilizado no Brasil para operacionalizar as políticas públicas voltadas para esse setor.

O evento acontece a cada dois anos e é aberta para a sociedade civil, profissionais de Assistência Social, representantes de entidades e organizações relacionadas, representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, educadores e participantes de conselhos. Durante dois dias esses profissionais de diversos segmentos que estão ligados direta ou indiretamente a Assistência Social no Município estarão reunidos para um amplo debate sobre o tema.

O encontro foi divido em três eixos temáticos e estão sendo trabalhados por meio de equipes de trabalho para tratar os seguintes temas: Eixo 1: Política de Assistência Social como direito garantido para o povo na Constituição Federal; Eixo 2: Financiamento de recursos repassados pelo Governo Federal; Eixo 3: A importância da participação e envolvimento da sociedade.

“A evolução das políticas públicas tem fundamento na efetiva participação da sociedade. Esse é um momento para se discutir ações a serem implantadas no município, no sentido de estabelecimento de políticas públicas consistentes para a cidade, conforme determina o prefeito Emanuel Pinheiro”, destacou o secretário municipal de Assistência Social, Wilton Coelho.

Para o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, José Rodrigues Rocha Júnior, as conferências servem de espaços de avaliação, debates e conquistas, além do mais, são a partir dessas discussões que serão definidas propostas de ação que serão levadas para as conferências estadual e federal. “Serão eleitos também os delegados que irão representar a Capital na XIII Conferência Estadual que será realizada entre os dias 24 e 25 de novembro”, esclareceu.

“Devemos aproveitar esse espaço para construção de valiosas propostas que possam cada vez mais ser aprimoradas dentro do município de Cuiabá”, concluiu Wilton Coelho.