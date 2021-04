Prefeito lamenta falecimento de Clóvis Irigaray, referência da arte moderna mato-grossense

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu com grande pesar a notícia da morte do artista plástico mato-grossense, Clóvis Irigaray, aos 72 anos. Irigaray é um dos maiores nomes da arte moderna e faleceu na manhã deste sábado (03). Conforme as informações, ainda não se sabe a causa da morte.

O artista é natural do município de Alto Araguaia e sustentava uma carreira de mais de 40 anos de muitos trabalhos e sucesso. As obras de Clóvis tinham como marca registrada a figura indígena, retratada como elemento de protesto.

Reconhecimento pelo trabalho de Irigaray é tamanho que, em 2013, foi nomeado Embaixador das Artes pela Academia de Artes, Letras e Cultura e convidado para expor suas obras no Museu do Louvre, em Paris (FRA).

Também já foi figura presente na Bienal de São Paulo, Salão Nacional da Arte Moderna do Rio de Janeiro e Museu de Arte e Cultura Popular, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

“A arte mato-grossense uma de suas grandes referências que, com toda certeza, deixa o seu nome marcado na história. Esse é um momento de tristeza para todos que admiravam seu trabalho e, principalmente, para os familiares e os que eram mais próximos. Por isso, meu desejo é que Deus conforte a todos nesse momento de dor”, declara Pinheiro.

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Cuiabá também manifesta extremo pesar pelo passamento do grande artista Clóvis Irigaray. “Sua arte, genuína e singular, revela seu talento e atitude irrevente, com as quais definiram sua vitoriosa trajetória. Seu falecimento representa grande perda para as artes visuais e para cultura mato-grossense. Apresentamos nossas profundas condolências e votos que Deus a ampare a família enlutada”.