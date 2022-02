Prefeito lamenta falecimento de pai de secretário de Estado

A campanha “Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar” terá uma pequena pausa na próxima semana. Com a manutenção dos pontos facultativos na segunda-feira (28) e terça-feira (1º de março) e na quarta-feira (2) durante o período matutino, a coordenação da campanha decidiu manter os polos de vacinação fechados durante este período, retornando às atividades na quarta-feira, a partir das 13h. Oportuno esclarecer que no sábado (26), os polos UNIC e a UFMT abrirão normalmente, das 8h às 16h30.

A coordenadora da campanha, Valéria de Oliveira, explica os motivos da interrupção temporária da vacinação. “A diretoria da UNIC nos informou que a universidade estará fechada nestas datas e, como a procura pela vacina está baixa neste momento, decidimos fechar também o polo da UFMT durante os dias de ponto facultativo. Será também um momento em que as nossas equipes poderão descansar, pois estão trabalhando de segunda a sábado, inclusive durante os feriados desde o começo da campanha, há mais de um ano”, comentou Valéria.

Ela alerta as pessoas que estão agendadas para tomar a segunda dose nesses dias, ou as que precisam tomar a dose de reforço ou a quarta dose, podem procurar as unidades a partir de quarta-feira, 13h. “Todas as unidades de saúde estarão fechadas neste período também, então só termos locais abertos para vacinação na quarta à tarde”, ressalta.

Segunda dose de Coronavac para crianças

A Coronavac começou a ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos em Cuiabá a partir do dia 1º de fevereiro. Como o intervalo é de 28 dias, as crianças que receberam a vacina no dia 1º estão aprazadas para o dia 28 de fevereiro. “Para estas crianças, e para aquelas que estão aprazadas para o dia 1º de março, a orientação é que compareçam no dia 2 de março à tarde em qualquer local de vacinação infantil”, disse a coordenadora.