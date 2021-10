Prefeito lamenta falecimento de servidor da Secretaria Municipal de Habitação

O Núcleo de Apoio à Primeira-dama, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, prestou uma homenagem, nesta sexta-feira (15), para as 40 monitoras do Programa Siminina em comemoração especial ao Dia dos Professores, comemorado no dia 15 de outubro.

Segundo a primeira-dama Márcia Pinheiro, as monitoras desempenham uma função tão importante quanto à do professor convencional da rede educacional por estarem direcionando o futuro de centenas de meninas.

“A gente tem uma ideia muito restrita do professor, mas essas mulheres são professoras da vida, pois nossa sociedade contemporânea é assinalada de transformações e isso reflete claramente na educação, e nesse ponto de vista nossas monitoras são fundamentais porque toda essa mudança de conceito no âmbito contemporâneo se faz necessário levar o ensino-aprendizagem além dos espaços escolares”, classificou Márcia.

A primeira-dama ainda lembrou que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro mudou o regime de contratação das monitoras, o que acarretou no aumento salário e nos ganhos dos direitos trabalhistas como férias e décimo terceiro.

“Nós agradecemos o prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama pela sensibilidade e valorização com as nossas profissionais que educam e norteiam a vida das nossas meninas em Cuiabá. Elas também são professoras que procuram ensinar coisas da vida, como o respeito, o amor e os conteúdos que oferecemos em nosso programa”, explicou Dalma Beatriz, coordenadora do Siminina.

O programa conta com aulas de informática básica, pedagogia, fanfarra, dança, artes marciais e mais uma série de processos educativos que formam o maior conjunto de ações da história dos 25 anos do Siminina.