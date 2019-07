Prefeito lamenta falecimento de servidor que acolheu o 1ª paciente do HMC

Uma das palestras do encontro de formação para professores da rede pública de ensino, no III Seminário da Educação Básica, foi da Aprendizagem nos Ciclos de Formação Humana. A palestra foi ministrada pela doutora em Educação, Andrea Fetzner, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Fetzner faz parte do Programa de pós-graduação da mesma universidade, e ministra palestras sobre o tema em todo o país. Segundo a pesquisadora, a organização escolar em ciclos requer o desenvolvimento da criança para que ela possa assimilar melhor o conteúdo. A escola por ciclos de formação propõe um tipo de organização, que se exige que a aprendizagem aconteça e a escola tenha alguns cuidados com o tipo de planejamento, e com o tipo de atividade que se propõe na sala de aula para que o aluno aprenda.

“Na escola em ciclos é importante que as diferenças entre as coisas que os alunos sabem e não sabem, numa mesma sala, possam ser aproveitas pelos professores na hora de organizar a aula, sendo essa, a base da nossa discussão no Seminário”, explicou Andrea Fetzner.

Na opinião da pesquisadora, nesse contexto, é importante questionar porque a escola não trabalha com o conhecimento anterior adquirido, para fazer o agrupamento na sala de aula, e como se trabalha nas escolas em que se agrupa por idade, como fazer para que as crianças não reprovem e de fato aprendam, isso acontece com uma série de cuidados que as escolas devem tomar. “Um desses pontos é escolher o que vai se trabalhado, ou seja, buscar temáticas interessantes para os estudantes, temáticas que provoquem o engajamento no estudo. A escola precisa provocar o aluno a se desenvolver, mesmo que ele não esteja lendo e escrevendo”, destacou a pesquisadora.

Ela observa que a mudança provocada pela escola em ciclo, é dar referência onde se quer chegar com o aluno, quando ele é criança, quando é pré-adolescente ou adolescente, referências do desenvolvimento humano.

De acordo com Andrea Fetzner, todo o processo de aprendizado na escola é uma troca de experiências de vida, prática que alunos e professores fazem com frequência, o que é de fácil percepção na sala. “Em toda turma observamos que tem crianças que sabem coisas muito diferentes do restante da sala, então nunca devemos entrar na sala e achar que a criança não sabe nada. Temos saber o que elas sabem, para mobiliza-la a saber mais. Dentro da sala de aula tem que haver trocas”, salientou.

Para a pesquisadora o processo de aprendizagem nos ciclos de formação humana das escolas, é algo comum nas instituições públicas e privadas, tempos em que se discute como organizar melhor as escolas, e como as crianças vão aprender mais e melhor. “Por princípio organizando por conhecimento anterior adquirido, por idade aproximada que são os ciclos, ou organizando e misturando tudo isso que são as escolas por projetos”, detalhou ainda afirmando que as constituições das escolas nessas modalidades com series, ciclos e projetos, constituem uma preocupação. “Como fazer uma escola que seja atenta com a modernidade e diversidade, qual é o sentido de uma escola e como ela envolve melhor, para que ela possa fazer sentido, ou seja, para que ela possa fazer com que a pessoa enxergue mais coisas no mundo, por que sem a escola não se enxerga”.