Prefeito lamenta falecimento de tio vítima da COVID-19

Carol Siqueira | Secom Câmara Municipal de Cuiabá

A vereadora Edna Sampaio (PT) elogiou a prefeitura pela nomeação dos aprovados no primeiro concurso público da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, realizado em 2019, cujo ato oficial foi publicado nesta quinta-feira (25).





Ela disse que vai continuar fiscalizando e cobrando para garantir que todos sejam efetivamente nomeados e que sejam respeitadas as cotas raciais.





Segundo ela, a profissionalização deste segmento sempre foi bandeira do movimento em favor da assistência como política e como direito.





“É muito importante este primeiro concurso público municipal, exclusivamente para atender à política de assistência social. Em um tempo em que o Estado está sendo destruído e as próprias carreiras dos servidores públicos têm sido atacadas, é fundamental que uma política pública que é tão importante para a população mais vulnerável neste momento de pandemia possa contar com quadros efetivos”, disse.





A convocação elenca 72 nomeações, das quais 64 serão efetivas. De acordo com a prefeitura, os demais oito profissionais aprovados cujos nomes constam na publicação desta quinta já haviam tomado posse após a primeira convocação, em 2019.





A vereadora foi uma das defensoras das nomeações, depois de ter recebido a demanda dos próprios profissionais aprovados e até então não convocados.





No final de janeiro, ela discutiu a pauta com a secretária da pasta, Hellen Janayna Ferreira de Jesus, de quem recebeu a informação de que as nomeações estavam sendo providenciadas para este mês.





Desde então, seu gabinete tem acompanhado o andamento do caso e mantido diálogo com os profissionais prejudicados.





“A secretária já tinha nos informado sobre a intenção do município de convocar para as vagas remanescentes aqueles que tinham sido aprovados, então eu me sinto muito feliz que essa situação tenha se concretizado e a gente possa contar com um quadro de quase 300 servidores concursados para assistência social, em um concurso que foi para 288 vagas e, agora, mais 64”, analisou.

Neusa Baptista Pinto / Assessoria de Comunicação da Vereadora Edna Sampaio