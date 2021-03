Prefeito lamenta falecimento do desembargador José Silvério Gomes

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, se reuniu na última semana com diretores do programa CDL Social e com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá), Celio Fernandes, para buscar parcerias em projetos sociais, principalmente neste momento delicado em que, devido à pandemia, muitas famílias ficaram vulneráveis em meio à crise sanitária e econômica.

A reunião teve como objetivo apresentar para os diretores o Fundo Social Solidário, voltado para financiar programas e atividades inerentes de grande relevância da área social. Criado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, em junho de 2019, a ferramenta possui grande relevância social, principalmente em épocas emergenciais e de crise.

De acordo com a primeira-dama, o fundo é um mecanismo municipal de suma importância. Ela destaca que a iniciativa já contribuiu com a Prefeitura com mais de 5 mil cestas básicas, que foram entregues para diversos grupos e segmentos da sociedade.

“Viemos apresentar para os diretores da CDL sobre o funcionamento deste Fundo Solidário Social, com a intenção de criarmos um convênio para que eles possam nos ajudar a capitalizar recursos”, ressaltou.

Márcia Pinheiro explicou que este mecanismo é como se fosse um “Imposto Solidário”, para estimular o contribuinte a destinar parte do valor do imposto de renda devido ao Fundo. Com isso, o conselho do Fundo Solidário, formado por 10 pessoas, se reúne e decide em conjunto para onde destinar o dinheiro e atender a população em situação de vulnerabilidade social.

“A ação é simples e não acarreta em nenhum pagamento a mais ao contribuinte. A doação deve ser informada pelo contribuinte antes do envio da declaração de renda para a Receita Federal. Agora, além de apresentar o Fundo Social às entidades, nossa função é buscar ajuda e trabalhar de que forma estes parceiros irão divulgar a ação”, explica.

Segundo o presidente da CDL Cuiabá, Célio Fernandes, um dos pontos que podem ser trabalhado pela Câmara de Dirigentes Lojistas seria informar a população e os conveniados que é possível destinar parte do valor do imposto de renda devido para ajudar as organizações da sociedade civil da cidade.

“A nossa ideia é a de realizar uma grande campanha, incentivando para que os contribuintes façam essa doação do percentual permitido para os projetos aqui da capital”, afirma.

Para o presidente o próximo passo é se reunir com a direção do Fundo juntamente com os conselheiros e elaborar uma proposta de convênio com a CDL Cuiabá junto com os diretores. “Foi uma reunião muito produtiva, onde pudemos conhecer melhor o funcionamento e o objetivo deste Fundo Solidário”, concluiu Fernandes.