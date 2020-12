Prefeito lamenta falecimento do médico Geraldo Costa Marques Bumlai

As matrículas para alunos novos a partir de 4 anos de idade – Educação Infantil – até o Ensino Fundamental nas unidades educacionais da rede pública municipal serão realizadas no período de 5 a 8 de janeiro de 2021. O processo poderá ser feito pelo portal Matrícula WEB, que terá um link disponível no site da Prefeitura de Cuiabá a partir das 8h do primeiro dia de matrícula.

A matrícula, segundo a Secretaria Municipal de Educação, se dará de acordo com a ordem de acesso no portal.

Nos dias 5 e 6/01/2021 estarão abertas as matrículas para as unidades localizadas nas Regionais Norte e Leste e nos dias 7 e 8/01/2021 para as unidades localizadas nas Regionais Sul e Oeste.

Após o preenchimento dos formulários disponíveis no link os pais devem comparecer a unidade educacional de escolha levando seus documentos pessoais e das crianças.

Para os pais que tiverem dúvidas, a Prefeitura de Cuiabá disponibiliza o telefone 0800 646 2003 da Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (Cpode), da Secretaria Municipal de Educação.

A secretária interina de Educação, Edilene de Souza Machado explicou que para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEB), alguns Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEI) que oferecem Educação Infantil na faixa etária de 4 e 5 anos de idade, e para o Ensino Fundamental, as matrículas acontecem de forma diferente. “Enquanto que para a faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses de idade os pais ou responsáveis fizeram uma solicitação, agora eles estarão realizando a matrícula que deve ser confirmada com a entrega dos documentos solicitados no edital, na unidade educacional”, disse Edilene Machado.

Retorno seguro

Edilene Machado disse ainda que as aulas do ano letivo de 2021 na rede pública municipal de educação terão início no dia 8 de fevereiro. “Ainda não temos uma definição se será presencial. Essa é uma decisão que será tomada pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus do qual fazem parte autoridades das áreas da Saúde. De qualquer forma, a Secretaria de Educação e a rede pública municipal estão preparadas para que esse retorno seja seguro, de forma presencial ou híbrida. Temos um plano de retomada, os profissionais passaram por capacitação e as unidades estão equipadas para cumprir os protocolos de biossegurança”, destacou a secretária interina de Educação.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB (CONFIRA AQUI O LINK: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login)

Alunos novos a partir de 4 anos de idade – Educação Infantil e Ensino Fundamental

Data: 5 a 8/01/2021

Local: Site da Prefeitura de Cuiabá – link Matrícula Web

– Dias: 5 e 6/01/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 7 e 8/01/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

Informações: 0800 646 2003