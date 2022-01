Prefeito lamenta morte da mãe do deputado estadual Eduardo Botelho

Secom CMC

Um ano de muito trabalho em defesa da população de Cuiabá, assim a vereadora Michelly Alencar (DEM) resume o seu primeiro mandato na Câmara Municipal. A parlamentar ganhou destaque por seu trabalho nas fiscalizações das ações da Prefeitura e defesa das áreas da saúde, educação, social, defesa da mulher e esporte.





No total, a vereadora apresentou 13 projetos de lei, sendo quatro aprovados, 2 anteprojetos, 145 requerimentos e 3.786 indicações. “Nós vemos que nosso trabalho tem dado resultado. Nós apontamos as falhas e sugerimos alterações e, pela pressão, elas acontecem. Eu entrei para a política com o propósito de trabalhar pela população, de fazer a diferença. Acordo todos os dias com o objetivo de dar o meu melhor”, disse a vereadora.





Defesa da mulher





Uma das bandeiras da vereadora é a “saúde da mulher”. Depois de denunciar que as unidades básicas de saúde não estavam realizando o exame papanicolau, exame preventivo básico para a prevenção de câncer de colo de útero, a prefeitura fez compra emergencial para compra dos kits para a realização do exame.





Além disso, a vereadora apresentou dois projetos de lei que visam melhorar o atendimento na rede pública de saúde para as mulheres. Uma das propostas cria a Política Municipal de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose. A doença causa dores intensas e infertilidade e embora atinja milhares de mulheres, ainda é desconhecida da grande população. Para a vereadora, o município precisa proporcionar à mulher portadora da doença acesso a medicamentos para o controle da endometriose, além de realizar campanhas de divulgação e orientação sobre a doença.





Outro projeto também pensado para a melhoria da saúde da mulher é que garante diagnóstico e tratamento de trombofilia, uma doença silenciosa e perigosa para as mulheres, especialmente as que estão em idade gestacional. Pela proposta, toda mulher terá direito a investigação, exame genético e tratamento caso seja diagnosticada a doença.





Com o objetivo de diminuir a violência contra a mulher, Michelly propôs um projeto em que condomínios e hotéis são obrigados a denunciar às autoridades caso seja presenciado casos de violência. Também está na lista de projetos voltados para mulheres a proposta que garante sala de amamentação em órgãos públicos municipais.

A parlamentar destinou emendas parlamentares a rede feminina de Combate ao Câncer, para a compra de um mamógrafo para o Centro de Especialidades Médicas de Cuiabá e apoio à instalação da sede própria do programa Patrulha Maria da Penha em Cuiabá.





Agora é lei





Um dos seus projetos aprovados e que agora é lei em Cuiabá é o que estabelece sessão adaptada de cinema para autistas. Conforme a proposta, os cinemas da capital serão obrigados a reservar uma sessão por mês com adaptações para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, sem implicações de custos extras.





A diferença é que não poderão exibir comerciais e trailers, a sala ficará iluminada com luz baixa durante toda a exibição do filme, o som será reduzido para não causar desconforto ao público e a entrada do cinema será identificada com o símbolo do autismo.





Visando a transparência na administração pública, também é lei a proposta da vereadora que obriga a prefeitura a divulgar gastos e contratos relacionados ao combate à Covid-19.





Com forte atuação na área social, a vereadora conseguiu a aprovação do projeto que reconhece a Associação Sê Tu Uma Bênção como utilidade pública. A instituição acolhe idosos, pessoas em tratamento de câncer, HIV e dependentes químicos. Com esse título, eles terão mais facilidade para conseguir recursos financeiros e ajudar mais pessoas.





Esporte e lazer





Uma grande vitória deste primeiro ano de mandato foi a aprovação do projeto que garante passe livre para atletas e paratletas no transporte público municipal. O objetivo é contribuir para que jovens e crianças permaneçam em projetos esportivos.





De acordo com a proposta, os beneficiários devem estar registrados em uma Federação ou Associação localizada a mais de dois mil metros da residência do atleta. Todos precisarão apresentar documento de frequência nos treinos trimestralmente, podendo ser assinado pelo treinador, sensei, mestre e/ou professor responsável pelo treinamento do atleta.





“Eu acredito no esporte como instrumento de transformação. Nós temos muitas histórias de pessoas que tiveram a vida transformada com o esporte. É uma bandeira do meu mandato que tenho muito orgulho de defender e ficamos muito felizes com a aprovação desse projeto”,afirmou.





Ainda nesta área, a parlamentar também destinou emendas impositivas para ajudar projetos esportivos na capital. No dia das crianças, Michelly Alencar realizou a primeira edição do Projeto Família na Praça. Cerca de 400 pessoas participaram do evento que teve atividades esportivas, recreação, lanches e brinquedos para as crianças. “É um dia que estará marcado em meu coração. O evento foi aprovado e teve a participação da comunidade, por isso foi um sucesso. Só tenho a agradecer a todos que participaram”, disse a vereadora.





Denúncias geram resultado





Em fiscalização realizada em abril de 2021, Michelly Alencar e outros vereadores encontraram milhares de medicamentos vencidos no Centro de Distribuição de Medicamentos de Cuiabá. Como resultado deste escândalo, foi criada a CPI dos medicamentos na Câmara de Cuiabá, cujo relatório pediu o indiciamento do prefeito e mais 44 pessoas.





“Estivemos à frente de várias discussões a ações que impactam diretamente na vida do cidadão, como a alimentação escolar, retorno das cirurgias eletivas, descentralização da vacinação em Cuiabá e outras pautas que tinham o objetivo de melhorar a vida dos cuiabanos. Por causa da nossa atuação, cada vez mais pessoas têm nos procurado e denunciado situações. Estamos de portas abertas para ouvir e cobrar melhorias para a nossa cidade”, disse a vereadora.

Ana Rosa Fagundes/Gabinete Vereadora Michelly Alencar