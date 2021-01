Prefeito lamenta morte de ex-deputado estadual Saturnino Masson

Nesta quinta e sexta-feira (7 e 8/01) estão sendo realizadas as matrículas para as unidades educacionais das Regionais Sul e Oeste, para alunos novos da Educação Infantil I e II (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental. Nos dois primeiros o portal Matrícula Web recebeu 3.367 matrículas para unidades localizadas nas Regionais Norte e Leste. Para a realização das matrículas, os pais precisam acessar o link, https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login, disponível no site da Prefeitura de Cuiabá.

Para o ano letivo 2021, que terá início no dia 8 de fevereiro, foram disponibilizadas cerca de 6.5 mil vagas nas modalidades de Educação Infantil I e II e Ensino Fundamental. Já as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) não são feitas online, os interessados devem procurar as unidades que ofertam essa modalidade de Ensino.

Após o encerramento do prazo de matrículas para a Educação Infantil I e II e Ensino Fundamental, na semana que vem, a partir da terça-feira (12) até quinta-feira (14), os pais devem comparecer às unidades educacionais escolhidas e entregar os documentos listados na Portaria Nº 397/2020/GS/SME.

De acordo com a portaria, além dos documentos pessoais dos pais ou responsáveis, deverão ser apresentados (originais e cópias) dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Partilha de Nascimento ou Protocolo de Refúgio ou, na ausência desse documento, a Carteira Nacional de Registro Migratório (CNRM); além do comprovante de endereço legível e recente; Laudo Médico no caso de criança com deficiência; no caso de beneficiário do Programa Bolsa Família a cópia do documento (extrato atualizado do último benefício) e fornecer contatos telefônicos válidos e variados.

Calendário de Matrícula

No próximo dia 25/01, a Secretaria de Educação divulgará no site da Prefeitura de Cuiabá as matrículas que serão atendidas de imediato para novos alunos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses, para as unidades de Creche, Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC), Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) e Centros Emergenciais de Educação Infantil (CEEI).

Os pais ou responsáveis cujas matrículas serão atendidas de imediato deverão comparecer nas unidades educacionais solicitadas, com os documentos necessários, entre os dias 26 e 28/01/2021, para confirmarem a matrícula.

Nesse caso, as solicitações de matrícula que excederem o número de vagas disponíveis ficarão na listagem sequencial (aguardando vaga), e serão chamados conforme a disponibilidade de vagas.

Ano Letivo 2021

O início do ano letivo de 2021 está marcado para o dia 8 de fevereiro. De acordo com a secretária de Educação de Cuiabá, Edilene de Souza Machado, o Comitê de Enfrentamento a Pandemia, que se reunirá nos próximos dias, irá avaliar o comportamento do coronavirus na Capital para definir diante dos números e orientações das autoridades de Saúde e da Vigilância Sanitária, de que forma se darão as aulas, se online, presencial ou híbrida. “A Secretaria Municipal de Educação vem se preparando desde o ano passado para o retorno seguro das atividades presenciais. Entretanto, isso só será possível se as condições estiverem controladas. Para isso definimos um plano de Retorno Seguro, foram adquiridos equipamentos e estabelecidas medidas de biossegurança”, disse ela.

Na rede pública municipal de Educação, o início do ano letivo acontece com a Semana Pedagógica 2021, de 25 a 29/01 e Aula Inaugural, no dia 5/02.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB: https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login



Alunos novos da Educação Infantil I e II (4 e 5 anos) e Ensino Fundamental

Data: 5 a 8/01/2021

Local: Site da Prefeitura de Cuiabá – link Matrícula Web

– Dias: 5 e 6/01/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Norte e Leste

– Dias: 7 e 8/01/2021 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

Informações: 0800 646 2003