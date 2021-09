Prefeito lamenta morte do médico George da Costa Melo, vítima de acidente de avião

Em uma parceria entre o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Paulo Ronan Ferraz Santos e a Unidade Básica de Saúde Doutor Artaxerxes Nunes da Cunha, localizados no Residencial Ilza Terezinha Picolli Pagot, a UBS abriu suas portas durante todo o dia deste sábado (25) para atender aos 239 alunos da unidade escolar, crianças de 0 a 5 anos, do berçário à pré-escola.

Neste Dia D de atendimento pediátrico, todas elas passaram pelo atendimento com os enfermeiros, que pesaram e mediram a altura da criança; dentistas, que fizeram a limpeza com flúor, orientação às crianças e aos pais sobre a prevenção da cárie e da gengivite, além da entrega de kits educativos sobre a higiene bucal, com folheto com desenhos para colorir, giz de cera e frutas; consulta médica, além de atualização da caderneta de vacinação. Aqueles que são beneficiários do Bolsa Família também puderam atualizar os dados em relação à saúde das crianças.

A diretora do CMEI Paulo Ronan, Rosângela de Jesus Souza Pereira, explica que a ação encerrou as atividades do projeto “Alimentação, Higiene e Saúde”, desenvolvido ao longo dos últimos meses com a comunidade escolar. “Nós pensamos nesse projeto exatamente para prevenir e trabalhar o tema de forma lúdica e mostrar também para a família a necessidade do cuidado com a saúde. Nós viemos aqui conversar com a Welignem [gerente da UBS] para firmar uma parceria para atender essas crianças de forma humanizada. Ela abriu as postas da UBS e nós fizemos o convite para os pais”, relata.

Dentro dessa parceria, a dentista Gitana Moraes também elaborou um vídeo educativo sobre a higiene bucal, que foi utilizado pelas professoras de todas as turmas para abordar questões como alimentação saudável, cárie, gengivite e escovação. No atendimento presencial deste sábado (25), as orientações foram reforçadas com a entrega de kits educativos (livro de desenhos para colorir com giz de cera e frutas. “A gente está fazendo a palestra e depois disso eles passam por avaliação pra gente ver a necessidade de cada um, juntamente com a entrega do kit de saúde bucal e das frutas, para estimular a criança a substituir o doce pela fruta. O pessoal da creche é bem envolvido e está estimulando os pais a acompanhar e as crianças também estão bem participativas”, disse a dentista Gitana Moraes.

De acordo com a gerente da unidade, a enfermeira Welignem Leite da Silva, não é a primeira vez que ocorre a parceria com o CMEI. No ano passado, a equipe de saúde esteve presente na rematrícula dos alunos, verificando os cartões de vacinação e atualizando daqueles que fosse necessário. “Para nós, é gratificante ver um movimento desse num sábado, com tantas crianças e os pais interessados. Nós estávamos preocupados porque muitas crianças estavam com vacinas atrasadas. Todos os funcionários estão muito animados em participar desse atendimento”, afirma.

Mães elogiam ação

Tanto entre profissionais quanto entre as mães dos pacientes, a iniciativa de fazer um tratamento completo de saúde para as crianças, no final de semana que antecede o retorno das aulas presenciais no modelo híbrido, traz um impacto positivo nesse contexto de pandemia e mais segurança para que as crianças voltem ao convívio escolar.

Luciene Dias dos Santos e Neilton Rodrigues de Oliveira levaram os filhos gêmeos Alice Gabriele dos Santos Oliveira e André Roberto dos Santos Oliveira, de 4 anos, alunos do Jardim 2, para passar pelo atendimento na unidade de saúde. “Eu achei uma oportunidade muito grande para todas as mães estar trazendo nossos filhos e muito interessante porque, no meu caso, trabalho e não tenho tempo. Hoje foi um grande dia especial para estar vindo aqui. Nessa pandemia então, ficou mais difícil e hoje estou trazendo meus filhos, que passaram pelo dentista, médico, foram pesados, fizeram a atualização do Bolsa Família. Graças a Deus, a saúde deles está boa. Eles vão voltar pra creche, eu estava esperando muito que voltasse porque eu preciso trabalhar e ajudar meu esposo, então, pra mim esse dia aqui foi muito importante”, comentou.

Quem também aprovou o atendimento diferenciado foi a assistente administrativo Andreza Abreu, que levou a filha Antonella Abreu Boaventura, de 3 anos, que estuda no Jardim 1. “Eu achei ótimo devido a ser sábado porque a gente trabalha a semana inteira, vai começar as aulas na segunda e, às vezes, dia de semana é corrido e a gente não tem tempo de atualizar o dentista e as vacinas, então, eu achei excelente. Na pandemia, eu fiquei com medo, mas toda vez que precisei foi ótimo porque esse postinho aqui é horário estendido e eu chegava do serviço e já trazia e sempre foi seguro. Como ela, os coleguinhas também estão passando por esse atendimento para começar as aulas todos seguros e eles aprendem os cuidados desde pequeno”.