Prefeito lamenta o falecimento de João Batista de Jesus da Silva, o “Bolinha”

O prefeito Emanuel Pinheiro lamentou profundamente o falecimento ocorrido na final da manhã desta segunda-feira (05) de um dos maiores ícones da cultura regional, o saxofonista João Batista de Jesus da Silva, conhecido como “Bolinha”, aos 79 anos de idade.

Já com a saúde debilitada desde o ano passado, teve que ser internado às pressas, no último sábado (03), após ter sofrido um Acidente Vascular (AVC). “É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento desse grande músico que por onde passava animava o público, com seu jeito alegre, ao som do seu saxofone quando executava os tradicionais rasqueados cuiabanos. Não só Cuiabá como Mato Grosso sentirá um enorme vazio com mais essa perda”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Cuiabano simples e muito acolhedor, Bolinha era filho do Mestre Albertino e Dona Enedina Fernandes da Silva. Seu nome foi uma escolha do pai, que resolveu homenagear o santo do dia em que ele nasceu (23 de junho), dia de São João Batista.

“Infelizmente não há palavras que possam amenizar a dor da perda. Meu desejo, contudo, é de que encontremos em sua história força para seguirmos em frente e mantermos a sua memória sempre viva”, finalizou o prefeito.

O local e horário do velório ainda não foram informados pela família. ​