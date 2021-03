Prefeito lamenta o falecimento do conselheiro tutelar Davino Arruda

O prefeito Emanuel Pinheiro e a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira lamentam o falecimento do coordenador geral dos Conselhos Tutelares de Cuiabá, Davino Arruda, nesta terça-feira (02), em decorrência do Covid-19.

“É lamentável estarmos vivenciando um cenário tão triste e devastador igual a esse. Davino era uma pessoa sempre atuante e com grande disposição na busca de políticas públicas voltadas à população mais vulnerável da nossa capital. Ficará um grande vazio para todos nós. Os meus sinceros sentimentos e que Deus possa confortar os corações de todos os familiares nesse momento de dor.

Davino estava hospitalizado no Hospital Santa Casa desde a última sexta-feira (26) com complicações graves do coronavírus onde permaneceu intubado. Segundo relatos ele já tinha alguns problemas de saúde como diabetes e hipertensão.

Davino era conselheiro tutelar em Cuiabá e coordenador dos conselheiros na cidade, ele foi o conselheiro mais votado na última eleição, conquistando o primeiro lugar. “Que triste notícia recebemos no dia de hoje. Davino nos fará muita falta, pois sempre participou das ações que eram desenvolvidas com muito carisma e dedicação”, lamentou a secretária.

“Com mais essa perda quero aqui pedir o apoio e compreensão da população. Estamos vivenciando um momento de pandemia. Nos últimos dias, os registros de novos casos só vem aumentando. Conclamo a todos para que se cuidem. Usem máscaras, álcool gel, mantenham o distanciamento. Se possível, quem puder, fique em casa. Estamos trabalhando para que num futuro breve essa situação termine”, finalizou Pinheiro.

*Imagem: Reprodução Gazeta Digital/João Vieira