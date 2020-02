Prefeito lamenta o falecimento do pai do desembargador Marcos Machado

“Desejamos que fiquem para sempre com esse sentimento de atender ao cidadão com humanização, pensando no seu bem estar. Assim como desejamos aos nossos filhos, pais e familiares. Acolher é humanizar”. Essa foi a mensagem deixada pelo prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira-dama Márcia Pinheiro aos novos servidores aprovados e empossados no 1º Concurso Público realizado pela Prefeitura de Cuiabá voltado especificamente para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência, no mês de agosto do ano passado.

Uma capacitação introdutória do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) voltada para o acolhimento desses novos profissionais foi realizada nesta segunda-feira (03), sendo essa uma política inovadora da gestão Emanuel Pinheiro. “É motivo de muito orgulho e satisfação esse momento que ficará registrado na história da nossa capital. Como sempre digo, sou o prefeito de mais de 700 mil habitantes, mas principalmente o gestor da população que mais precisa. A partir de agora vocês começam a fazer parte dessa importante pasta, que trata da inclusão e da justiça social. Estamos orgulhosos em recebê-los e acolhe-los como colegas de trabalho que passam a assumir essa nobre missão. Vamos juntos cumprir a proposta da nossa gestão, que é a humanização”, declarou o prefeito.

A primeira-dama, Márcia Pinheiro, ao dar boas vindas aos novos colegas de trabalho fez questão de ressaltar que o compromisso assumido no ato da posse vai muito além das atribuições descritas no edital em relação aos serviços a serem exercidos em cada área, pois todos terão orgulho de fazer parte de uma das mais importantes. “O segredo de uma gestão humanizada voltada para o atendimento das pessoas é aquela que tem a capacidade de olhar o outro sem preconceito. Tenho plena convicção, que todos que estão aqui sendo capacitados, vieram pra somar e oferecer um atendimento cada vez melhor ao cidadão”, declarou Márcia Pinheiro.

Presente ao evento, o secretário de Assistência Social, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência reforçou o compromisso que vem sendo honrado pelo prefeito Emanuel Pinheiro em relação ao respeito e da valorização do servidor público. “Antes, o servidor efetivo que tinha a intenção de solicitar a licença prêmio tinha que fazer o pedido com muita antecedência. Agora, nesses três anos da atual administração, mesmo com o quadro reduzido, que solicita consegue tirar os três meses de descanso, podendo usufruir dos benefícios”, ressaltou.

Além desse primeiro encontro de acolhimento e capacitação sobre o Suas, grupos de trabalhos estão sendo programados, divididos por área de atuação, antes da inserção desses trabalhadores nas unidades descentralizadas e na sede da Secretaria.

Foram ofertadas 288 vagas especificamente para atender à demanda da pasta social do Município. O concurso foi destinado a selecionar candidatos para assumir cargos efetivos e para formação de cadastro reserva sendo realizado e organizado pelas secretarias de Assistência Social e de Gestão.