Prefeito libera vacinação para todas as crianças de 5 a 11 anos em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, liberou a vacinação para todas as crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades na capital a partir desta quinta-feira (3). Os pais devem fazer o cadastro dos filhos no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e se dirigir a um dos locais de vacinação infantil, sem precisar esperar agendamento.

“Estamos realizando a vacinação das crianças com extrema cautela e responsabilidade, assim como temos feito desde o início da campanha. Seguimos à risca as recomendações do Ministério da Saúde quanto às particularidades da imunização dos pequenos, que não pode ser realizada no mesmo lugar da vacinação de adultos e também não pode acontecer onde tenha vacinas de rotina, para evitar equívocos na aplicação. Com a baixa procura da faixa etária de 8 a 11 anos, decidimos liberar para todas as crianças, para darmos celeridade à imunização infantil contra o coronavírus”, comentou Pinheiro.

A diferença nesta fase da campanha será em relação à escolha do tipo do imunizante, que não será mais possível. “De acordo com a nova resolução da Comissão Intergestores Bipartite, a vacina pediátrica da Pfizer será para aplicação apenas em crianças de 5 anos completos e em crianças de 5 a 11 anos imunossuprimidas, pois estes grupos não entraram no estudo da Coronavac. As crianças de 6, 7, 8, 9, 10 e 11 anos passarão a ser vacinadas exclusivamente com Coronavac, com exceção das imunossuprimidas”, explicou Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar.

A coordenadora pede aos pais que fiquem atentos à data para completar o esquema vacinal das crianças. “A segunda dose da Pfizer pediátrica deve ser tomada após 60 dias da aplicação da primeira. Já da Coronavac, após 28 dias da primeira dose”, conclui.

Confira os locais de vacinação de crianças

Unic Beira Rio – 8h às 16h30 (segunda a sábado)

UBS Quilombo – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Jd Vitória – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Parque Cuiabá – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Pedra 90 I e II – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)

UBS Guia – 8h às 11h / 13h às 16h30 (segunda a sexta)