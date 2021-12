Prefeito lidera trabalho de articulação e deputado federal Emanuelzinho destina R$ 10 milhões para saúde de Cuiabá

Da assessoria

A vereadora Maria Avalone (PSDB) promoveu uma reunião com moradores do bairro Araés. O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) confirmou à comunidade as obras de reforma e requalificação do Centro Comunitário e demais equipamentos públicos do entorno, como a quadra poliesportiva e o campo de futebol. A licitação está marcada para o próximo dia 23 e os trabalhos devem começar no início de 2022.

A obra foi viabilizada através de uma emenda do deputado Carlos Avallone (PSDB). Os recursos no valor de R$ 500 mil já foram liberados pelo governo do Estado e estão na conta da prefeitura de Cuiabá. Durante a reunião, o prefeito também se comprometeu a viabilizar outras melhorias para o bairro no próximo ano, como a revitalização da região no entorno de um dos principais córregos da região, o Córrego do Sargento.

Também participaram da reunião o vice-prefeito José Roberto Stopa e os secretários municipais de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento, de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego e o presidente da Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), Vanderlúcio Rodrigues da Silva, que prestaram contas dos serviços executados nos últimos meses no bairro, como os mutirões de limpeza e substituição de lâmpadas e luminárias, solicitados através de indicações da vereadora Maria Avalone. O presidente da Associação dos Moradores, Sadi Oliveira dos Santos, agradeceu a presença do prefeito, do vice e do secretariado, pela disposição em conversar com a comunidade sobre as melhorias que vem sendo realizadas e sobre as justas reivindicações dos moradores.

O secretário Renivaldo Nascimento elogiou o trabalho da vereadora Maria Avalone. “É uma grata satisfação ver uma vereadora ativa, com ações diferenciadas na Câmara de Cuiabá em defesa das mulheres e das comunidades de bairros. É a verdadeira representante política do bairro, pois além de vereadora, foi eleita vice-presidente da associação de moradores”, lembrou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.

“Pensa numa mulher feliz. Sou eu, por intermediar a vinda do prefeito e sua equipe para esta reunião ampliada com a comunidade. O prefeito honra seu compromisso de discutir as políticas públicas diretamente com os moradores. Quando uma mulher faz política ela está cuidando das mulheres, das crianças, dos jovens e dos idosos. E o movimento comunitário também tem esta característica, de viabilizar obras e serviços para atender as famílias. Por isso cobrei do deputado Carlos Avallone o apoio para a inclusão e liberação desta emenda que viabiliza esta importante obra de requalificação do centro comunitário, com o apoio integral do prefeito Emanuel Pinheiro”, disse a vereadora.

Maria destacou o trabalho que a prefeitura realiza na construção e conservação das praças, que asseguram espaços de lazer e convívio para os moradores, melhorando a qualidade de vida e aumentando a auto-estima da população. Da mesma forma, ressaltou os viadutos também são importantes para facilitar o ir e vir das pessoas, reduzindo congestionamentos, reduzindo o tempo e dando mais segurança aos deslocamentos. “Mas como vereadora que integra sua base de apoio por convicção e por gratidão pela oportunidade de assumir como vereadora, aproveito esta oportunidade para fazer um pedido especial: no próximo ano, prefeito, volte seus olhos mais para as necessidades dos bairros. Como o senhor bem sabe, pela grande experiência como legislador municipal e estadual e como executivo eficiente, é no bairro que as pessoas vivem, criam seus filhos e onde muitas trabalham, assegurando o sustento da família”.

O deputado Carlos Avallone confirmou que os recursos das emendas já estão liberados e se comprometeu também a apresentar em 2022 uma outra emenda de R$ 400 mil para a recuperação da região mais baixa do bairro, o entorno do Córrego do Sargento. “Também atuo em parceria com o deputado federal Emanuelzinho e ele vai colocar outra emenda com recursos da União, para ajudar a revitalizar toda aquela região”, informou.

O prefeito Emanuel Pinheiro reafirmou seu compromisso com as comunidades dos bairros e a parcela da população que mais necessita destas melhorias. “O Araés é um dos bairros mais antigos e centrais da Capital, na interseção de importantes vias urbanas e grandes complexos comerciais. Por isso estamos atendendo as necessidades do bairro, começando justamente pelo complexo do centro comunitário, uma ferramenta vital para a vida das pessoas, para a capacitação profissional, para o convívio, as ações sociais, o esporte e o lazer. Além dos recursos das emendas parlamentares, a prefeitura também vai entrar com uma contra-partida financeira no atendimento deste bairro”, afirmou.

Emanuel Pinheiro destacou a importância da parceria da vereadora com o deputado Avallone e o deputado federal Emanuelzinho, que tem gerado muitas melhorias para diversos bairros da Capital.

