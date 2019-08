“Prefeito no seu bairro” aproxima população da gestão

As manhãs de sábado se tornaram momento de encontro entre prefeito e comunidade desde o mês de junho, quando o projeto “Prefeito no seu bairro” passou a ser executado. Encerrando o mês de agosto o balanço é positivo: 6 edições realizadas, mais de 20 bairros visitados e uma gestão cada vez mais próxima da comunidade.

Neste sábado (31), o prefeito Emanuel Pinheiro estará no Cinturão Verde, entregando a nova sede da Escola Municipal de Educação Básica do Campo (EMEBC) Herbert de Souza e ouvindo a população da comunidade. Logo depois, segue para a Escola Municipal Rural de Ensino Básico Novo Renascer, na Fazenda Velha, para o projeto Saberes da Terra, onde agricultores familiares da região Sul estarão reunidos para apresentar suas demandas e debater infraestrutura, além de receber capacitação.

Já no último sábado (24), o “Prefeito no seu bairro” foi nos bairros Pedregal, Jardim Leblon, Renascer e Bairro Duro, onde o prefeito esteve na UBS Leblon e conheceu a simpática dona Nice Pereira Lima, técnica de enfermagem, que trabalhou toda a vida no local e tem muito orgulho do que fez e faz pela comunidade local. Durante a conversa, o gestor ficou emocionado com o agradecimento.

“Foi uma benção, o senhor não tem noção. A gente agradece o senhor de verdade. Obrigada pelo meu enquadramento, eu precisava dizer isso pro senhor pessoalmente. Esperei 37 anos por isso. Eu amo o meu trabalho. Meus filhos nasceram aqui. Hoje eu tenho um filho médico, graças a Deus com dinheiro do meu trabalho aqui. Agradeço o senhor de coração”, completou Nice.

No mesmo dia, Pinheiro visitou o prédio da creche Santa Clara, também no bairro Jardim Leblon. A unidade vai receber o kit telhado, que vai proporcionar mais conforto e segurança para as crianças da região. Na saída, o prefeito de Cuiabá foi surpreendido por uma mãe de duas crianças que estudam no local. “Obrigado, prefeito. Que Deus abençoe, meu guri quer ir até para festa com o tênis. Tudo de bom para vida do senhor, estamos aqui para o que o senhor precisar”, agradeceu Mireli Corrêa de Souza.

Depois, foi o momento de visitar o terreno onde será o futuro Centro de Educação Infantil Cuiabano do bairro Leblon, para seguir até a Unidade Básica de Saúde do bairro Renascer, posteriormente ao PSF do Pedregal. Já na reta final das vistorias, o prefeito esteve na praça do bairro Pedregal, que está com obras em andamento.

O programa “Prefeito no seu bairro” tem como principal objetivo identificar as necessidades locais, suas principais demandas e apontar mecanismos e soluções para que a Prefeitura de Cuiabá possa contribuir de forma direta para melhoria do atendimento ofertado à população.

Estiveram presentes na semana passada, os vereadores Macrean dos Santos Silva, Juca do Guaraná e o presidente da Câmara Municipal, Misael Galvão, os secretários de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, os adjuntos de Educação Edilene Machado e Esportes Edilson Odilon, além de presidentes de bairro e lideranças.