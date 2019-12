Prefeito participa de inauguração da Unidade Operacional da PRF em Cuiabá

O prefeito de Emanuel Pinheiro participou da cerimônia de inauguração da nova edificação da Unidade Operacional (UOP) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (16). Localizada na saída de Cuiabá para Rondonópolis, no km 388 da BR-364, a obra foi executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e libera mais 12 km da duplicação da BR-163/364/MT.

A Unidade conta com novo prédio e estrutura metálica de cobertura das pistas, vidros blindados e maior visibilidade aos policiais rodoviários por ser construído em estrutura suspensa, além de maior estrutura para os grupos especiais como o Grupo de Operações com Cães (GOC), Grupo de Motociclismo Descentralizado (GMD) e Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT).

Na ocasião Pinheiro, agradeceu a união de forças em prol da Capital e associou o momento às comemorações do tricentenário, comemorado neste ano. “Celebramos o salto do desenvolvimento e a importância dessa rodovia federal que leva a produção desse grande Estado, celeiro do Brasil e das Américas. A duplicação é fundamental especialmente se lembrarmos quantas vidas já se perderam nessa rodovia”, disse.

De acordo com o superintendente do DNIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado, a nova Unidade Operacional da PRF vai proporcionar melhor estrutura aos policias rodoviários federais e consequentemente, para a sociedade. Também destacou o avanço das obras de duplicação da BR-163/364/MT, onde no próximo ano, será entregue o contorno de Juscimeira e de São Pedro da Cipa.

“Além dessa importante entrega, também liberamos mais 12 km de pista duplicada do Distrito Industrial até o posto da PRF. Essa liberação é muito importante para as pessoas que trabalham ou vivem no Distrito Industrial e para os motoristas que trafegam diariamente na região. E vai garantir que a população viaje de Cuiabá até Jaciara e de Juscimeira até Rondonópolis em pista duplicada, garantindo maior segurança e fluidez no tráfego”, explicou.

As obras são realizadas em um trajeto total de 200 km, incluindo duplicação e restauração. Parte do trabalho é executado com pavimento de concreto, tecnologia que apresenta maior durabilidade e economia na manutenção. Sendo assim a intervenção continua no Distrito Industrial, principal acesso ao perímetro urbano, onde estão sendo erguidos quatro viadutos e feitra ampliação das ruas laterais.

Atualmente a média diária nesse segmento da rodovia supera os 8 mil veículos pesados, que interferem diretamente na mobilidade urbana de Cuiabá. A previsão é de que as obras sejam concluídas neste trecho em 2020.

O senador da República Wellington Fagundes lembrou que a obra o trecho concentrava o maior número de acidentes frontais no Brasil. “Por isso, a nossa luta para a duplicação dessa rodovia federal, que está sendo executada e já chegou a 85% de conclusão. Já a entrega da unidade da PRF também marca o começo do trabalho integrado da segurança pública.”

Já o superintendente da PRF em Mato Grosso, Francisco Élcio Lima Lucena, anunciou que as 23 unidades do Estado seguirão o mesmo modelo. “Também estamos integrando a fiscalização com todas as policias, em cada unidade, sendo uma mini superintendência, também recebendo outras instituições, apoiando nas fiscalizações inerentes de cada instituição”, explicou.

Também participaram da cerimônia, o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, o presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão, os vereadores por Cuiabá, Vinícius Hugueney, Chico 2000, Orivaldo da Farmácia, o presidente da Câmara de Santo Antônio do Leverger, Dudu Moreira, o comandante geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Jonildo José de Assis, o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro Borges Ferreira, o capitão de corveta da Marinha de Mato Grosso, Alexandre Nascimento, a presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial, Margareth Buzetti, o movimento comunitário de Cuiabá, José de Assis Guaresqui, representando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Francisval Mendes, diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários.