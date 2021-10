Prefeito participa de premiação e entrega de materiais pedagógicos

Professores e alunos da Rede Pública Municipal de Educação foram premiados nesta quinta-feira, 30, pela participação na 7ª Olimpíada da Língua Portuguesa promovida pelo Itaú Social, com a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC).

Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental também receberam materiais pedagógicos voltados para o letramento e alfabetização infantil. Os livros são da Editora Aprender e serão distribuídos em três etapas.

As premiações e entrega de materiais pedagógicos foram feitas pelo prefeito de Várzea Grande Kalil Baracat, acompanhado do vice-prefeito José Hazama, e do secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, na EMEB Manoel João de Arruda, no bairro Figueirinha.

De acordo com o secretário Silvio Fidelis, a Olimpíada da Língua Portuguesa teve o objetivo de contribuir para a formação de professores, visando a melhoria do ensino da leitura e da escrita nas escolas brasileiras. Já os materiais didáticos com o Tema 1 “Tempo de Mais Aprender” beneficiam nesta primeira etapa 3.200 alunos de 221 turmas em 53 escolas da Rede Municipal de Educação de Várzea Grande.

“Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia desde o ano passado, a Secretaria de Educação segue trabalhando firme, com investimentos efetivos na melhoria da infraestrutura escolar e também na parte pedagógica, procurando reforçar as estratégias para o avanço do ensino/aprendizagem na rede pública municipal. Com destaque para parcerias fortes que temos buscados para implementar o ensino, a exemplo da que temos com Itaú Social” destacou Fidelis.

O prefeito Kalil reforçou o compromisso da gestão com os avanços do sistema municipal de Educação de Várzea Grande, destacando que investir na educação das crianças e adolescentes é acreditar no futuro da nação. “Eu venho de uma família de educadores, eu vivi dentro de escola. E, onde não tinha escola, minha avó Sarita Baracat construía”, pontuou.

Kalil lembrou também que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de Várzea Grande vem subindo nos últimos anos. “O índice a poucos anos atrás era de 3.2, e em 2020 o índice saltou para 6.0, e nós pretendemos avançar cada vez mais, investindo na educação como um todo, na melhoria das escolas e na valorização dos profissionais de ensino”, completou.

PREMIAÇÃO – A 7ª Olimpíada da Língua Portuguesa promovida pelo Itaú Social, na Etapa Escolar, o município de Várzea Grande participou da seleção em três categorias: Poema, Memórias Literárias e Crônica.

Os trabalhos vencedores da Etapa Municipal na categoria Poema foi o da professora Bárbara Beatriz Vaz da EMEB Rita Auxiliadora. Na categoria Memórias Literárias, o professor Ademir Silva Ferreira, da EMEB Benedita Bernadina Curvo e também o texto da professora Cleonice Isabel Maciel da EMEB Joaquim Cruz Coelho.

Os alunos vencedores desta edição da olimpíada foram: David Miguel de Magalhães da EMEB Benedita Bernadina Curvo, Maria Luíza de Almeida da EMEB Rita Auxiliadora C.Cunh e Keity Ketiny da Costa da EMEB Joaquim da Cruz Coelho.

Os professores receberam agendas e os alunos vencedores receberam mochila escolar.